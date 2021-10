Florbalisty čeká v Plzni generálka na MS, reprezentace žen hraje ve Finsku

Čeští florbalisté se naposledy s triem nejlepších týmů světa během jednoho turnaje utkali v listopadu 2019 na EFT ve finských městech Hämeenlinna, Tampere a Vantaa.

„Chceme si po dlouhé odmlce užít zápasy proti nejlepším týmům,“ řekl Kettunen. „Samozřejmě nás to limitovalo, protože vlastně moc nevíme, zda se jako tým v porovnání s ostatními top zeměmi zlepšujeme. Nyní však zjistíme, na čem jsme. Vše už směřujeme na prosinec,“ doplnil kapitán českého týmu Tom Ondrušek.

Z elitních soupeřů změřili Češi síly od listopadu 2019 jen se Švýcary, které v září na Polish Open porazili 8:6. „Odehráli jsme poměrně kvalitní zápas. Dostali jsme ale šest gólů a hráli jsme často v oslabení. To nás samozřejmě trápí a pracujeme na tom,“ připomněl duel v Katovicích Kettunen.

„Euro Floorball Tour je pro nás klíčová, protože se jedná o poslední herní akci před startem mistrovství světa. Chceme najít ideální sestavu, se kterou pak poletíme do Helsinek,“ doplnil finský kouč.

Debut čeká trio hráčů, kteří na konci srpna získali zlato na mistrovství světa juniorů v Brně - obránce Lukáše Punčocháře s útočníkem Adamem Hemerkou z Mladé Boleslavi a dalším útočníkem Matějem Havlasem z Tatranu Střešovice, který byl i u předešlého titulu „devatenáctky“ v roce 2019 v kanadském Halifaxu.

„Kluky jsem sledoval i během úvodních kol v superlize. Chceme je vidět, jak jsou připraveni na mezinárodní konfrontaci v mužské kategorii. Dáváme jim šanci a věříme, že se jí chytí,“ prohlásil Kettunen.

„Kluci jsou velmi kvalitní a především vítězné typy. Umějí vyhrávat, umějí se na hřišti chovat jako vítězové a ví, co je potřeba dělat, aby na tak krátkém turnaji uspěli. To moc nejde naučit, musíte to mít v sobě. Můj úkol je, aby byli v týmu spokojeni a cítili se dobře,“ podotkl Ondrušek. V týmu je i další dvojnásobný juniorský mistr světa Filip Forman, který už ale za „áčko“ hrál.

Do turnaje vstoupí Češi v pátek v 19:00 zápasem se Švýcary, o den později o půl hodiny dříve nastoupí proti Švédsku a v neděli od 18:00 změří síly s Finskem.

Nominace florbalistů na Euro Floorball Tour v Plzni 15.–17. října Brankáři: Lukáš Bauer (Mladá Boleslav), Martin Beneš (Sparta Praha). Obránci: Dominik Beneš, Jakub Gruber, Lukáš Punčochář (všichni Mladá Boleslav), Jiří Bauer, Tomáš Sýkora (oba Chodov), Jiří Besta, Ondřej Vítovec (oba Vítkovice), Ondřej Němeček (Tatran Střešovice). Útočníci: Marek Beneš, Matěj Havlas, David Šimek (všichni Tatran Střešovice), Adam Delong, Matyáš Šindler (oba Vítkovice), Filip Forman (Bohemians), Adam Hemerka (Mladá Boleslav), Mikuláš Krbec (Sparta Praha), Tom Ondrušek (Chodov), Martin Kisugite (Köniz/Švýc.), Filip Langer (FBC Kalmarsund/Švéd.), Josef Rýpar (Linköping IBK/Švéd.).

Do Finska už téměř s kádrem pro MS

S nejsilnější trojkou soupeřů se ženská reprezentace vedená koučem Saschou Rhynerem utkala v této sezoně už na začátku září v Bernu a prohrála postupně se Švédskem 2:14, s Finskem 4:9 a se Švýcarskem 1:6.

„Je to poslední akce před nominací na mistrovství světa a tedy také poslední bitva o dvacet míst do Uppsaly. Složení týmu tak bude velmi podobné tomu, se kterým vyrazíme na šampionát, ale rozhodně tím nezavíráme finální nominaci, protože do té doby se ještě může stát spousta věcí,“ řekl Rhyner.

Oproti září se zúčastní šest hráček, které v té době reprezentovaly na juniorském mistrovství světa v Uppsale, kde získaly bronz. Jsou mezi nimi chodovské trio Marie Havlíčková, Eliška Chudá a Eliška Trojánková spolu s vítkovickou Michaelou Kubečkovou, které už v ženské reprezentaci nastupují. Debutovat budou obránkyně Vanessa Rebecca Keprtová z Chodova a útočnice Pavlína Bačová z FBC Ostrava.

„Vanessa hrála skvěle na mistrovství světa juniorek a byla zvolena do ideální sestavy turnaje. Pavlína nás zaujala už na letním kempu v Hostivici,“ doplnil Rhyner.

„Na závěrečnou herní akci před mistrovstvím světa se moc těším. Poslední výsledky ženské reprezentace nebyly úplně dobré, ale nyní máme šanci na vyladění posledních detailů a finální přípravu před samotným šampionátem. Jsem zvědavá i na prostředí. Má být velmi moderní a bude to i dobrá příprava na atmosféru mistrovství světa,“ řekla Kubečková, která startovala už na MS v roce 2019 v Neuchatelu.

První zápas v Lempäälä čeká český tým v pátek od 18:00 SELČ proti Finsku, o den později ve stejném čase nastoupí proti Švédsku a v neděli od 10:30 je na programu duel se Švýcarskem.