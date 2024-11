Rekordman Křenek: Nevěřil bych, že budu hrát tak dlouho

Zápis do historie se Křenkovi povedl symbolicky v zápase proti Liberci, v jehož dresu před dvaceti lety v nejvyšší soutěži debutoval. Jeho bývalý tým mu radost trošku zkazil, Česká Lípa doma v úterní napínavé přestřelce podlehla 5:9.

„Když jsem začínal, tak jsem vůbec nepočítal s tím, že bych mohl hrát ligu a navíc takhle dlouho. Dostal jsem se do ní brzo, už v šestnácti, Liberec hrál tehdy o záchranu, ale už to samo o sobě bylo pro mě něco speciálního,“ zavzpomínal Křenek na své začátky v rozhovoru pro klubový web.

Sedmatřicetiletý florbalista kromě Liberce spojil svou kariéru hlavně s Mladou Boleslaví. Dvakrát si s ní zahrál Pohár mistrů a třikrát triV umfoval v Poháru Českého florbalu. Pět let pak strávil ve Spartě a v létě 2023 zamířil jako velká posila do České Lípy.

V dosavadních 424 superligových zápasech nasbíral 388 kanadských bodů. Na kontě má i 17 startů za českou reprezentaci.

„Čeho si cením hodně, to jsou pohárové výhry s Bolkou 2014 a rok nato obhajoba proti Brnu, kdy jsem dával i gól a vítězný nájezd,“ ohlíží se za největšími úspěchy své kariéry. „Cením si prvního Superfinále, které jsem si mohl zahrát, i bronzové medaile na Spartě, to bylo dost překvapující. Navíc k tomu dvakrát finále poháru se Spartou, což nikdy nebyl nadupaný tým, ale měli jsme slušné výsledky. Play off s Lípou je samozřejmě také highlight. Jsou tu super diváci, a při zápasech výborná kulisa.

“ Jeden z nejzkušenějších českých florbalistů rozhodně nečekal, že se mu rekordní zápis do historie povede právě v dresu České Lípy. „Nedovedl jsem si představit, že bych kariéru dohrával v České Lípě s dalším matadorem Štěpánem Slaným, pod nímž jsem florbalově vyrostl jako dorostenec. Abych řekl pravdu, už jsem si říkal, že kariéru dohraju na Spartě a že už to nebude mít úplně dlouhého trvání,“ přiznal.

Teď už druhým rokem válí za Českou Lípu a budoucnost zatím nechává otevřenou. „Mísí se ve mně dva různé pocity. Někdy je to ten, že hledám motivaci a nevím, proč to vlastně ještě hraju. Ten druhý je ale stav, kdy mě to neskutečně baví, i díky skvělému kolektivu. Zkrátka, pomaleji se tu stárne,“ říká Radim Křenek. „Dohoda byla na dva roky, pak si musíme s vedením sednout a říci si, jak to bude pokračovat. Tuhle sezonu ale stoprocentně dodržím,“ dodává hráč aktuálně šestého týmu superligové tabulky.