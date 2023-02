Florbalisté při loučení Ondruška a Beneše porazili Švýcary

„Jsem hrozně rád, že jsme to s Tomem mohli zažít a že nám to Český florbal umožnil. Užil jsem si to, jsem rád, že jsme vyhráli. Že tu byla celá moje rodina, byly u toho děti. Bylo to super,“ řekl Beneš, který získal vedle loňského stříbra také bronzy na mistrovství světa v Helsinkách v roce 2021 a loni na Světových hrách v americkém Birminghamu.

Premiéru si v české reprezentaci odbyli brankář Tomáš Jurco, útočníci Jakub Buršík, Tomáš Hanák i dodatečně nominovaní Martin Čermák z Tatranu Střešovice a obránce Jan Malič z Bohemians, kteří nahradili Mikuláše Krbce ze Sparty a Jiřího Bestu z Vítkovic.

Ve 4. minutě mohl otevřít skóre Ondrušek, ale trefil levou tyč branky Nilse Schälina. V čase 11:27 už Češi získali náskok díky Čermákově povedené střele z otočky od levého mantinelu. V 19. minutě ozdobil svou premiéru gólem také nejlepší střelec superligy Buršík.

Po 28 sekundách druhé třetiny ale snížil Simon Laubscher a ve 26. minutě vyrovnal Andrin Hollenstein. V polovině utkání přenechal Martin Beneš své místo v brankovišti Jurcovi. V čase 34:34 vrátil českému týmu náskok po úniku forhendovým blafákem Jonáš Kreysa.

Ve 44. minutě inkasoval také Jurco, kterého překonal Matteo Nico Steiner a vyrovnal na 3:3. Za necelé dvě minuty opět zajistil domácím vedení Rýpar, který ještě vteřinu před koncem v oslabení při power play do prázdné branky pečetil výsledek.

Po zápase Beneše s Ondruškem ocenil prezident Českého florbalu Daniel Novák a hráči si vychutnali loučení na ploše s manželkami a dětmi. „V jednu chvíli to bylo samozřejmě těžké. My jsme věděli, že se bude něco dít, ale že přijdou i děti...,“ řekl Ondrušek, který tým vedl jako kapitán.

„Bylo to emočně náročné, ale užili jsme si to moc. Jsem rád, že si to manželka zažila a děti u toho byly. Věřím, že si to odnesou, že v něčem člověk může být dobrý a úspěšný. Pro manželku to byla spíš taková odměna, že to vydržela a za to jí patří velký dík,“ prohlásil Ondrušek, který má ve sbírce i bronzy z MS v letech 2014 a 2021. V reprezentaci sehrál 108 zápasů s bilancí 102 bodů za 56 branek a 46 asistencí.

Beneš byl na soupisce ve 38 zápasech a po tom posledním byl dojatý. „Bylo to těžké. Uvědomil jsem si to včera při posledním tréninku i dnes při rozcvičce. Při zápase už jsem to necítil, měl jsem nějaké zákroky. Škoda dvou smolných gólů, ale užil jsem si to. Jsem hrozně rád, že jsem tu mohl být. A vítězná tečka je vždycky ta nejlepší,“ dodal Beneš.