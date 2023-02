Florbalisty čeká příprava se Švýcary, rozloučí se Ondrušek a Martin Beneš

Národní tým k rozlučce s dvěma členy kádru využije první duel po listopadovém mistrovství světa, kde Češi druhým místem vyrovnali historický úspěch z roku 2004. Třicetiletý kanonýr Chodova Ondrušek se představil na šesti světových šampionátech a má i bronzy z let 2014 a 2021. Šestatřicetiletý sparťan Beneš byl na posledních dvou šampionátech dvojkou Lukáše Bauera.

„Oba hráli v posledních letech v reprezentaci důležitou roli a jsem rád, že se se rozloučí přímo v zápase,“ řekl webu Českého florbalu trenér Jaroslav Berka.

„Chtěl bych poděkovat vedení Českého florbalu a Jardovi Berkovi, že vymysleli a dovolili takovouto akci. Moc si toho vážím,“ uvedl Ondrušek, který odehraje 108. zápas v reprezentaci. Má v ní na kontě 56 gólů a 46 asistencí.

„Švýcaři se nám budou chtít v novém cyklu a pod novým trenérským vedením revanšovat za nepovedené semifinále (MS) a za to, že se jim nepodařilo uspět na domácím mistrovství světa,“ řekl Ondrušek. Češi porazili Švýcary v Curychu 11:3 a domácí skončili bez medaile.

V třiadvacetičlenné nominaci je 17 úřadujících vicemistrů světa. Chybí jen útočníci Marek Beneš z Tatranu Střešovic, Matěj Jendrišák z Linköpingu a univerzál Adam Hemerka z Mladé Boleslavi.

Debutovat budou brankář Tomáš Jurco s útočníkem Tomášem Hanákem z Tatranu Střešovic a nejlepší střelec superligy Jakub Buršík z Bohemians. „Mají skvělou formu v superlize. Hanák s námi již některé akce absolvoval, u Buršíka je vidět velký posun v kondiční přípravě. I Jurco prokazuje v superlize nadstandardní výkony. U všech tří chceme vyzkoušet, jak se adaptují na mezinárodní úroveň,“ uvedl Berka.

Na druhé akci dostane příležitost útočník Petr Majer z finského celku Westend Indians. „Hraje prvním rokem ve finské soutěži a už stihl dát patnáct branek. Chceme jej po delší době vidět. Velmi oceňuji, že do Hradce Králové dorazí i přes to, že finská liga nemá v tomto reprezentačním termínu přestávku. Víme, že to pro něj není vůbec jednoduché. Vnímáme, že národní tým je pro něj důležitý,“ ocenil Berka. Vrací se také obránci Ondřej Vítovec z Vítkovic a Marek Zouzal ze Sparty.