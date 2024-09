Florbalistky Chodova přešly přes Kloten do semifinále Poháru mistrů

Florbalistky Chodova postoupily přes švýcarské šampionky Kloten-Dietlikon Jets do semifinále Poháru mistrů. Po výhře 8:5 před týdnem v Praze zvítězily na soupeřově hřišti 2:1. V čase 58:24 o tom rozhodla při power play domácích do prázdné branky Kateřina Kovaříková. Týmu trenérů Ondřeje Neumana a Lukáše Netrefy by stačila k postupu i remíza.