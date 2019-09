Muži i ženy Vítkovic dostali na Poháru mistrů švédské soupeře

Turnaje se budou hrát v RT Torax Areně v Ostravě-Porubě. V sobotu 11. ledna se uskuteční semifinálové duely, o den později finále a zápasy o třetí místo.

Druhou dvojici v mužské kategorii tvoří finský SC Classic se švýcarským SV Wiler-Ersigen. V ženské pak finský SB-Pro se švýcarským Kloten-Dietlikon Jets.

Pohár mistrů se hraje podle nového systému jen se čtyřmi účastníky z nejlepších zemí světa od loňska, kdy v Gävle hráčky Vítkovic skončily druhé a florbalisté Mladé Boleslavi na posledním čtvrtém místě.

Útočník Tomáš Sladký se těší na souboj se Storvretou.

„My jsme si je přáli, preferovali jsme je na úkor finského uběhaného mistra. Jsme rádi, že si zahrajeme se švédským mistrem. Těším se na to, protože to bude těžký zápas, fyzicky náročný, ale i takticky vyspělý. Doufám, že bude v hale plno, protože ostravští fanoušci umí chodit na florbal a fandit,“ uvedl Sladký, který je se 132 starty rekordmanem české reprezentace.

Obránkyně Lucie Theimerová si přála spíše opakování loňského semifinále s SB-Pro, které ve švédském Gävle porazily Vítkovice 5:4 v prodloužení.

„Byl by to určitě lepší pocit, protože už jsme proti nim uspěly. Každopádně musíme porazit každého soupeře, těším se na to a doufám, že to bude úspěšné. Doufám, že fanoušci vytvoří skvělou atmosféru a budou šestým hráčem na hřišti,“ uvedla Theimerová.

„Jsme rádi, že v České republice můžeme hostit nejprestižnější klubovou akci na světě a po výjimečném mistrovství světa mužů v roce 2018 opět přivítat světovou florbalovou elitu,“ uvedl prezident Českého florbalu Filip Šuman.

„V Ostravě jsme zažili dva velmi úspěšné ročníky superfinále, kde hráči a hráčky Vítkovic vždy měly fantastickou podporu. Věříme, že báječnou atmosféru vytvoří fanoušci i v lednu a domácí týmy Vítkovic poženou k úspěchu i na světové scéně,“ dodal Šuman.