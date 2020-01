POHLED: Trenér musí od reprezentace. Kauza škodí českému florbalu

Pražskou O2 arenu plnili diváci tak, že návštěvnický rekord padl ještě před medailovými boji. Češi uspořádali nejlepší šampionát, zdejší florbalové hnutí k tomu využilo i svou širokou a jednotnou základnu, jíž vybudovalo a jíž se rádo pyšní.

Nejdřív se o problémech a třecích plochách okolo Kettunena jen tiše špitalo, postupem času si někteří reprezentanti tu a tam veřejně posteskli a teď se světlo rozsvítilo naplno.

A zle uhodilo do očí. Včetně prazvláštního chování svazového vedení, které to nechalo dovést tak daleko, že to na první pohled vypadá, jako by hráči určovali, kdo je může a nesmí vést.

Jednotnost ale rozboural Petri Kettunen. Do jisté míry za přihlížení florbalových šéfů.

Většina opor v čele s nejlepším českým hráčem posledních mnoha let Matějem Jendrišákem se teď k národnímu týmu otočila zády. Blížící se kvalifikace o postup na světový šampionát 2020 bude bez nich.

„Pod tebou už hrát nebudeme,” zněl vzkaz adresovaný finskému kouči.

Na fotce vlevo je trenér Petri Kettunen, vpravo prezident florbalového svazu Filip Šuman.

Nejde o to, že vesměs béčková česká reprezentace by teď při kvalifikaci neměla splnit formalitu a porazit slaboučké Španělsko, Nizozemsko a Lichtenštejnsko. To se zvládne…



Jde o to, že lidé vedoucí český florbal dál sází na cestu s Finem, který zjevně popudil klíčové hráče. Nedokázal s nimi mluvit, oni jeho slovům přestali věřit.

Podle nich nebyl Kettunen během tří let schopný pořádně poskládat lajny. Nezdál se jim systém hry. Prý se příliš improvizovalo. Trenérův plán, aby se hráči naučili zodpovědnosti, nebyl přijat s pochopením.

Ideální vztahy finský kouč nenavázal ani s ostatními členy realizačního týmu, o čemž promluvil pro iDNES.cz Pavel Brus, který krátce dělal Kettunenovi asistenta.

Florbalový svaz situaci podcenil. Že třeba nevyberete trenéra ideálně, že vztahy nejsou jen idylické nebo se časem zhorší a ve spolupráci nejde pokračovat - to vše se může stát. Ale pak je třeba konat. A to svaz neudělal.

Nechal vše vyhnít. Jak daleko? Tak, že obránce Lukáš Veltšmíd přizná, že se od prosince 2018 raději vymlouvá na zranění. Tak moc pod Kettunenem nechce hrát.

Je to zásadní chyba šéfů. Tak moc hýčkají dobré jméno a obrázek florbalu v Česku, že překrývají to podstatné. Ilustrují to dvě situace.

První: prezident svazu Filip Šuman dostal od redakce iDNES.cz prostor k vyjádření. Rozhovor ale nakonec odmítl autorizovat a nepřál si použít původně vyřčená slova. Následně přes e-mail svolil ke třem obecným odpovědím - viz box.

Prezident o situaci Filip Šuman přes e-mail Šuman odmítl původní rozhovor autorizovat, nepřál si ho použít. Následně zaslal přes e-mail odpovědi na tři témata. Pohledem prezidenta svazu. „Že rozpad realizačního týmu vyvolá reakci mezi hráči, se dalo očekávat. Zvlášť v situaci, kdy řada hráčů měla na asistenty poměrně silné osobní vazby.“ Co bude výkonný výbor řešit 25. ledna? „Vývoj od posledního prosincového jednání, tedy nové složení realizačního týmu pro kvalifikaci na MS a také nominaci na kvalifikaci, kdy někteří hráči dali najevo, že nemají zájem dále reprezentovat.“ Proč svaz trvá na podmínce trenéra bez klubového angažmá? „Je to dlouhodobá zkušenost. Ukázalo se, že to není funkční, protože superligový trenér je v první řadě konkurent ostatních klubů a jejich hráčů. K reprezentaci potřebujete, aby s vámi kluboví trenéři mluvili otevřeně i o interních věcech, což je v situaci, kdy proti nim za pár dnů hraje vyhrocené ligové utkání, celkem problematické. Je i řada dalších oblastí, kde k tomu měly kluby v minulosti velké výhrady, týká se to nominací, přestupů a dalších témat.“

A druhá: předseda reprezentační komise Václav Culka ve čtvrtek vyjádření odmítl s tím, že je na horách a trochu odstřižen od informací. Akorát že ten den na oficiálních stránkách svazu vyšla tisková zpráva, že se vedení společně s Culkou ve čtvrtek sešlo s trenérem Kettunenem a situaci řešili.

Nešťastné, že?

„Skutečně jsem od soboty na horách a snažím se pokud možno omezit veškerou pracovní komunikaci. Proto nemám pocit, že mám dostatek aktuálních informací, abych tu situaci mohl adekvátně komentovat,“ vysvětlil v pátek ráno přes SMS. „Nicméně pravda je, že včera jsem byl na otočku v Praze na schůzce s trenérem, která byla domluvena ještě v prosinci před vypuknutí této krize...“



Složité způsoby komunikace jsou už jen důsledkem problémů, které bylo dlouhé měsíce snazší přecházet. Kettunen mohl (a měl) u reprezentace skončit už dávno. Třeba po domácím mistrovství, kdy mu doběhla smlouva - jenže dostal novou na další dva roky. Nebo v prosinci minulého roku, když rezignovali jeho asistenti.

To se situace vyvíjela opravdu bizarně. Jeden z nich, Pavel Brus, dostal nabídku vést reprezentaci místo Fina, ale jen proto, že se nechtěl vzdát klubového angažmá ve Vítkovicích, Kettunen setrval a naopak si mohl vybrat nové asistenty - krajany.

Jakkoliv se lpění na tom, aby reprezentační trenér nepůsobil zároveň na klubové úrovni, jeví jako pochopitelné, možná by taková varianta byla lepší než ta současná.

Reprezentanti tak zatím kroutí hlavou. Nechtějí u toho být a jsou znechucení. Český florbal potřebuje najít jinou cestu. Bez Fina, který vzal národnímu týmu jednotnost. A s vedením svazu, které přestane dělat mrtvého brouka a navenek hrát, že všechno je růžové.