Obhajoba nám to neztěžuje, říká Majer před juniorským šampionátem

„Nějakou tíhu okamžiku už cítím, všichni od nás očekávají dobrý výsledek,“ přiznává odchovanec FBC Plzeň před juniorským mistrovstvím světa, které bude od středy do konce týdne hostit Brno.

Češi myslí na medaili, vždyť do turnaje vstupují v pozici obhájců zlata. K medailovému snu by měl domácí výběr velkou měrou přiblížit i Majer, jedna z hlavních ofenzivních hrozeb.

Mělo se hrát v květnu, jenže kvůli koronavirové situaci se turnaj odložil na konec léta.

Doufám, že proběhne bez problémů. Myslím, že nám odklad vlastně přišel vhod, protože jsme měli aspoň víc času na doladění detailů. Snad bude výsledek o to lepší.

Berete juniorský šampionát jako svůj dosavadní vrchol?

Jen zatím. Doufám, že to je jen nějaký postupný krok, který vede někam výš.

Vaši předchůdci získali před dvěma roky v Kanadě senzační zlato, pozici vám tedy příliš neulehčili. Tlak bude pořádný...

Myslím, že v týmu je taková nálada, že obhajoba nám to moc neztěžuje. Každý, kdo v něm je, vidí, jak silní jsme. I kdybychom neobhajovali, tak bychom měli ty nejvyšší cíle. Tenhle faktor to moc neovlivňuje.

Můžete se výběru z Halifaxu okolo Filipa Langera vyrovnat?

Určitě věřím. Takové porovnávání je hrozně těžké, záleží i na soupeřích. Osobně doufám, že každý, kdo na mistrovství světa nastoupí, předvede to nejlepší. Snad nám to přinese výsledek, který chceme.

Během přípravného turnaje na Slovensku jste stihl nastřílet za dva zápasy hned pět branek. Zvedl jste si sebevědomí?

Pozitivně mě naladí každý gól. Důležité je to ale hlavně pro naši lajnu. Vidíme, že góly dávat umíme, a je jedno, kdo to zrovna bude. Musíme být týmu prospěšní. Víc než branky mě potěšilo, jak jsme fungovali.

Cítíte se jako lídr týmu? Nebo bude tahle role spíš na Filipu Formanovi a dalších?

Aby byl tým úspěšný, tak musí být lídrem svým způsobem každý. Jestli bude moje úloha o gólech a asistencích, tak se jí klidně rád zhostím. Jsem připravený ale plnit i jiné role, které budou zrovna potřeba.

Jakou máte v reprezentaci roli v porovnání s Chodovem, kde působíte?

Srovnávat úlohy na klubové a reprezentační úrovni je složité. S kluky na Chodově se vidím skoro každý den, tým funguje úplně jinak, než když se potkáte jednou za tři měsíce a společně směřujete k jedné velké akci. V obou týmech se snažím ukázat všechno, co umím. Na Chodově jsou zkušenější kluci, než jsem já, takže tam se snažím přispět spíš svými herními kvalitami. V reprezentaci naopak zkouším předat zkušenosti, které nasbírám v klubu.

V pražském celku hrajete po boku zkušených borců jako Marek Vávra nebo Tom Ondrušek. Jaká je to pro vás škola?

Jsem za to ohromně rád. Určitě jim patří dík, protože s nimi jen nehraju, ale snaží se mi pořad nějak radit a vždycky mi vyjdou ve všem vstříc. Na hřišti i mimo něj. Myslím, že mě hrozně moc posunuli.

S Chodovem jste dosáhli na třetí místo, přitom váš ročník poznamenalo pozastavení sezony či tragické úmrtí brankáře Michala Rebra...

Tahle sezona se jako celek moc hodnotit nedá. V mnoha aspektech byla hrozně specifická, navíc několikrát přerušená. Myslím, že výsledkově jsme dopadli reálně nejlépe, čeho jsme byli schopní dosáhnout.

Mladá Boleslav i Vítkovice jsou od zbytku odskočené.

Když se na to podívám zpětně, tak bronz je cennější, než bychom ho viděli před sezonou. Nikdo asi nečekal, co nás všechno potká. Přišla i spousta zranění a podobně. Že jsme to nakonec dotáhli na třetí místo, je úspěch.

V osmnácti letech jste byl nejproduktivnějším hráčem Chodova. Berete uplynulou sezonu jako průlomovou?

Na tohle budu moct odpovědět, až budu někdy věšet florbalku na hřebík. Hrozně těžké říct. Vůbec si teď neumím představit, kde je moje maximum. Dostal jsem se do většího povědomí, ale doufám, že toho dokážu předvést ještě mnohem víc.

Florbalové kořeny máte v rodině?

Rodiče mají sport hodně rádi, sledují ho. Chodil jsem na 14. základní školu v Plzni na Doubravce, kde byl florbalový kroužek, kam mě přihlásili. Mě i sestru ve sportu vždycky podporovali, viděli v tom pro nás možnost seberealizace a obecné průpravy do života. Postupem času to oba oceňujeme, že jsme mohli dětství ve sportu prožít.

Co museli pro váš sportovní úspěch rodiče obětovat?

Hodně, ne-li všechno. Asi nejde plně splatit investici času a všeho, co do mě vložili. Vozili mě na tréninky, na zápasy a vždy jsem z nich cítil obrovskou podporu. Často to nebylo jednoduché, ale vždycky jsme to spolu nějak zvládli. Jsem jim za to hrozně moc vděčný a doufám, že až se na to budou někdy zpětně dívat, tak budou třeba pyšní na to, co jsem i díky nim dokázal. Snad toho nebudou litovat. Věřím, že ne.

Stále bydlíte v Plzni? Nebo jste se už přestěhoval do Prahy?

Pořád dojíždím.

Sám?

Bohužel termín autoškoly mi koliduje s mistrovstvím světa, takže mě musí vozit rodiče. (úsměv)