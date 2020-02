Pardubičtí florbalisté budují psychiku, soupeř jde po play off

„Střešovice ještě bojují o play off, my o dobré psychické rozpoložení pro play down. Oba týmy do toho dají maximum,“ uvažuje pardubický kouč Ladislav Štancl.

Kromě sebevědomí před náročnou závěrečnou fází už jeho svěřencům o nic jiného nejde. Suverénně nejhorší Sokoli tak jako tak po posledním utkání základní části uzavírají startovní pole.

„Zápas pro nás nebude nic jiného než poslední příprava na nejdůležitější část sezony,“ je jasné Štanclovi. Po dvou „desítkách“ od Liberce a pražské Bohemky by se však přece jen měl snažit o jistou nápravu.

„Chceme si do utkání přenést nějaké povedené věci z tréninku. Odrazit se od nich, abychom šli do play down s tím, že je v našich možnostech ho zvládnout,“ přeje si Štancl.

S ohledem na zpackanou sezonu, během které Východočeši posbírali zatím pouze třináct bodů čtyři výhry a jednu porážku po prodloužení z pětadvaceti zápasů, se však dá očekávat, že ráz nedělního duelu bude udávat Tatran.

I ten sice v posledních dvou případech prohrál (ve Vítkovicích 4:7 a doma s Ostravou 4:7), avšak v tabulce si s jednatřiceti body drží sedmou příčku a hájí dvoubodový náskok právě před Ostravou.

To je slušná motivace, další opěrný bod pak hosté mohou vztyčit z posledního vzájemného zápasu s Pardubicemi. Doma si proti nim v přestřelce připsali tři body na vítězství 11:7.

„Tatran byl lepší ve všech ohledech. V rychlosti, v nasazení, v zakončení a hlavně v agresivitě na míčku. Dvakrát jsme se vrátili do zápasu, ale i tak jej ale domácí dokázali zlomit zpátky na svou stranu,“ hodnotil listopadový duel s Tatranem Štancl.

S Pardubicemi do play down s jistotou „zahučí“ ještě Hattrick Brno, namočení jsou také Česká Lípa s Black Angels, ale klidní nemohou být ani v Liberci, na Vinohradech a v již zmíněné Ostravě.

Týmy na jedenáctém až čtrnáctém místě se spolu utkají v sériích na čtyři vítězné zápasy a celek, který prohraje i druhé kolo play down, sestupuje. Vítěze bude čekat ještě baráž.