Pořád je šance mít dobré umístění, věří kouč pardubických florbalistů

Soupeř z Lípy si trochu posteskl nad tím, že vzhledem k povětrnostním podmínkám přijeli jeho hráči do Pardubic pozdě, a nemohli tak absolvovat předzápasovou rozcvičku v kompletním složení, což podle něj utkání ovlivnilo.

V pardubické enteria areně se totiž před žáky nejrůznějších pardubických škol hrálo už v 10.30 dopoledne. Dorazilo jich 4 175, což je historicky třetí nejvyšší návštěva na utkání základní části nejvyšší florbalové soutěže (první dvě příčky taktéž patří Pardubicím).

„Děkujeme Lípě, že přijela, ale je jasné, že zápas pro děti ze škol se asi nebude hrát v šest večer. Když se takové utkání plánuje, vždycky je to po konzultaci obou klubů a je každého věc, jestli ho chce, nebo nechce hrát,“ přemítal Štancl.

Lípa v utkání prohrávala už 3:6, ale nakonec měla Pardubice až do poslední minuty na dostřel.

„Je škoda, že ze zápasu, ve kterém vedeme větším rozdílem, uděláme na konci takové drama. Rozhodlo to, že jsme víc chtěli,“ byl rád Štancl.

Sokoli tak sice dál zůstávají předposlední, snížila se však jejich v tuto chvíli sedmibodová ztráta zaručující příčky předkola play off. Do konce základní části zbývá Pardubicím odehrát šest utkání, to nejbližší v pátek od 18 hodin v Otrokovicích.

„Doufám, že výhra nad Lípou nám do toho zápasu pomůže. Vidíme, že když se soustředíme, tak to funguje. Pořád máme šanci uhrát dobrou příčku,“ věřil Štancl.