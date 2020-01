Ve druhé třetině bylo po zápase, láteřil pardubický trenér

„Spartě jsme to až příliš usnadnili. To mě mrzí víc než to, že nás porazil třetí tým tabulky,“ řekl Štancl pro web českého florbalu.



Zlobil se hlavně za druhou třetinu, kterou Sokoli prohráli 0:7, tři góly pak inkasovali hned v úvodu za necelých pět minut.

„Dostali jsme tím Pražany na koně. Sami jsme přestali plnit, co jsme chtěli, a o zápasu bylo rozhodnuto,“ bědoval Štancl. Nic naplat, že po první dvacetiminutovce vedly Pardubice 2:0.

Na začátku posledního dějství byl na trestnou lavici poslán bývalý hráč Sokolů Jakub Burian a přesilovku využil druhým gólem v utkání Ivo Teichman, domácí pak byli opět Spartě vyrovnaným soupeřem. „Ve třetí třetině jsme se zlepšili, ale v naší situaci to stejně nic neřeší. Musíme se poučit z chyb, dál pracovat a připravit se na těžkou fázi sezony,“ vyhlíží Štancl souboje s níže postavenými celky.

Příští takový hrají Sokoli v pondělí 13. ledna od 17 hodin na hřišti Vinohrad, pak je čeká takřka měsíční pauza a dvojice domácích utkání s Hattrickem Brno a Ostravou 9., respektive 14. února.

V tabulce Východočeši zůstávají nadále poslední a na třinácté Brno ztrácí již šest bodů.