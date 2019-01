Postoupit do finále by bylo super. Nemusí se to opakovat, zní z Pardubic

„Ostrava letos hodně posílila a v poháru dokázala postoupit přes Vítkovice, takže nás čeká velmi těžké utkání. Doufám ale, že zápas nebude moc odlišný a poradíme si s ní j ako v lize,“ přeje si pardubický útočník Ivo Teichman.

Postup Východočechů do pohárového semifinále je možná trochu překvapení. Sokol se s tím ale podle Teichmana rychle vyrovnal a začal pokukovat po finále.

„Letos hrajeme poprvé pohár trochu jiným systémem než dříve. Určitě tuto změnu vnímáme pozitivně a bylo by super využít naši šanci na postup do finále. Přeci jen se to nemusí hned tak opakovat,“ uvědomuje si.

Sokol může využít také toho, že jej čeká již čtvrté domácí utkání v řadě za sebou.

„Hrát doma je vždy výhoda. Určitě zase dorazí skvělí fanoušci, kteří nás ženou k lepším výkonům. Uděláme vše pro to, abychom jim nadělili takový opožděný vánoční dárek. A aby mohli vidět, jak postoupíme do finále poháru,“ plánuje Teichman.