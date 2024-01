Další „klepec“ od Boleslavi. Hodně to bolí říká pardubický obránce Šimák

„Bolí to hodně, soupeř nás ‚přejel‘ ve všech ohledech,“ posteskl si Jakub Šimák, obránce Pardubic, po krajně neúspěšné odvetě v rozhovoru pro YouTube kanál Boleslavi. „Ale už se nám to jednou stalo, takže to asi není taková katastrofa,“ snažil se „dardu“ mírně odlehčit.

Pro Sokoly, kteří v tabulce nejvyšší soutěže zůstávají s odstupem poslední 14. a už se smířili s účastí v play down, to byla osmá porážka v řadě, z toho druhá dvojciferná v uplynulých dvou kolech (minule padli v Praze s Bohemians 5:12).

„Před zápasem jsme si řekli, že nechceme déja vu z předchozího utkání s Boleslaví. Bohužel jsme se tomu velmi přiblížili,“ mrzelo Martina Zozuláka, trenéra Sokolů. „Ale snažím se na tom najít i nějaká pozitiva — byly tam myslím pasáže, kdy jsme si vytvořili dost gólových šancí. Koncovka nás ovšem dlouhodobě trápí,“ dodal Zozulák. V sobotu 27. ledna Pardubičtí hostí na Dašické aktuálně šestý Liberec.