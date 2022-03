První dva duely s Brnem? Jako noc a den, říká kouč pardubických florbalistů

„Bylo to jako noc a den,“ srovnával v pozápasovém rozhovoru pro web Sokolů. „Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě — měli jsme víc gólových příležitostí. Byly to nervy, ale v nájezdech se k nám přiklonilo štěstí, i když i tam se ukázala kvalita našich hráčů. Klíčové momenty zvládli,“ kvitoval Koubek.

Stav série je tedy nyní po duelech na Dašické vyrovnaný 1:1 a příští víkend se pokračuje v brněnských Maloměřicích (v sobotu i v neděli shodně od 17.30).

„Souboje budou přibývat, je to play down a každá strana chce vyhrát,“ poznamenal Koubek. „My jsme si ale ve druhém utkání ukázali, jakým způsobem to musíme pojmout. Když to zopakujeme, máme šanci i v Brně,“ doplnil.