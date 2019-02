Otrokovice poslouží jako dobrý test, věří pardubický obránce Krigovský

„Čeká nás nejdůležitější fáze sezony, zápas s Otrokovicemi je ideálním testem některých změn v sestavě a herních prvků,“ míní obránce Sokola Filip Krigovský. „Zlepšit musíme především vlastní nasazení, které zvlášť v posledním duelu (v Praze na Vinohradech) nebylo stoprocentní,“ nabádá 23letý florbalista.

Mužstvu z Pardubic se však výsledkově nedaří už mnohem déle. Prohrálo pětkrát v řadě; po těsném vítězství 9:8 na půdě posledního Znojma je mohl těšit jen bod ze hřiště nadupaného Chodova za porážku 5:6 v prodloužení. Ze zbývajících čtyř střetnutí s Ostravou, střešovickým Tatranem, Českou Lípou a Královskými Vinohrady mají bodů nula při negativním skóre 6:19. Zabolely hlavně poslední dva venkovní neúspěchy (3:4 a 1:5), které sokolům definitivně sebraly možnost vyválčit desátou příčku, znamenající přímou záchranu.

Ani před pardubickými fanoušky to však v podání Východočechů není žádná sláva, což dokládá „darda“ z Dašické 0:7 od Tatranu.

„Domácí prostředí pro nás není takovou jistotou jako v minulé sezoně,“ připouští bek Krigovský. „Je načase nastartovat vítěznou šňůru a pokusit se udržet ji až do konce sezony,“ přeje si s narážkou na blížící se play down, v jehož prvním kole Pardubice změří síly s brněnskými Bulldogs. Teď už jde jen o to, kde série začne - Brno má na třináctém místě na Sokol ztrátu jediného bodu.

„S Otrokovicemi budou rozhodovat především zbytečné chyby,“ myslí si Krigovský. „Kdo jich udělá méně, vyhraje.“