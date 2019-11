Bílý se vrací k pardubickým florbalistům, pomůže jim vzadu

„Důvodů k návratu bylo několik, tím hlavním je asi ten, že momentální situace Pardubic (poslední 14. místo) mi není jedno a chtěl bych týmu jakkoliv pomoci, ať už jako podpora v šatně nebo herně na hřišti. Pak byly i jiné, hlavně osobní důvody, které mi napomohly,“ sdělil Bílý.

S vedením Sokolů v uplynulém období několikrát jednal a rozebíral možné varianty svého začlenění do mužstva. Vydržet by v něm měl až do konce soutěže.

„Těším se na známé tváře, na výbornou atmosféru, kterou diváci vytvářejí při domácích utkáních. Určitě si nemyslím, že se s mým návratem hned začne vyhrávat a vše bude růžové. Příjmu však každou roli, která bude pro tým prospěšná,“ prohlásil Bílý.

Staronová posila přirozeně hodně potěšila jak generálního manažera klubu Martina Zozuláka, tak i hlavního trenéra „áčka“ Sokolů Ladislava Štancla.

„Honza pro nás byl a stále je jeden z klíčových hráčů, přirozený lídr týmu se spoustou sportovních i životních zkušeností. Právě zkušenosti nám v letošní sezoně chybějí ze všeho nejvíc. Samozřejmě ho vnímáme i jako obrovskou posilu do naší defenzivy, která je nehorší v celé soutěži,“ řekl Zozulák.