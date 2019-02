Play down? Není to žádný propadák, myslí si pardubický Zozulák

„Na první pohled to může vypadat jako zklamání, nicméně je potřeba se podívat na náš kádr. Prošel velkou obměnou a myslím si, že hlavním cílem už od začátku bylo se zachránit. Play off by samozřejmě bylo fajn, ale podle mě naše situace není nějaký šílený propadák, který se nedal očekávat,“ uvažuje v rozhovoru hráčská ikona a sportovní ředitel Sokola Pardubice Martin Zozulák.

Během sezony jste si přechod mladíků do prvního týmu hodně pochvaloval. Jak to hodnotíte teď po skončení základní části?

Je to individuální. Někdo za ten rok neskutečným způsobem vyskočil a někdo měl svůj růst oproti předpokladům zase trošku pomalejší. V tomto ročníku nás i kvůli naší mladosti a nezkušenosti provázely velké výkonnostní výkyvy, které se v dlouhodobé soutěži prostě projeví.

I přesto jste však play off naháněli prakticky do poslední chvíle. Který moment to podle vás změnil v neúspěšnou misi?

Těžko v tom hledat jeden zápas. Těch, které jsme měli vyhrát, bylo víc v celém průběhu sezony. Nemyslím si, že je to o jednom momentu.

Co třeba venkovní dvojutkání Chodov-Lípa? Tam byste si asi nevsadil na to, že získáte jeden bod, a to v Praze... (prohra 5:6 po prodloužení)

Utkání s Chodovem jsem sledoval pouze z domova, protože jsem byl nemocný. Ten výkon, který kluci podali, byl super a čekali jsme, že v České Lípě získáme další body, ale to se nepovedlo. Tenhle duel byl přesně jeden z těch, který jsme měli vyhrát a nevyhráli.

Bylo to nezkušeností? Nemyslel si tým, že to v Lípě půjde samo?

Těžko na tohle odpovědět. Může to tak být, protože kluci měli v hlavě, že uhráli bod proti jednomu z nejlepších týmů v zemi a o dva dny později mířili „jen“ do České Lípy, proti které by to mělo být snadnější. Ve chvíli, kdy náš tým nepodá výkon na hraně svých možností a maximálně se nekoncentruje, tak body nezískává.

Nebojíte se, že se mladíci pod tím tlakem v play down složí?

Kdybychom měli strach, tak je to špatně, takhle k tomu přistoupit nelze. Do každého utkání musíme jít sebevědomě a s hlavou nahoře. S tím, že jdeme vyhrát a zachránit se.

V čem aktuálně spočívá vaše příprava na důležité boje?

Jsem přesvědčený o tom, že v tuhle chvíli je to už jen o hlavě. O nastavení přístupu k zápasům a uvědomění si toho, že hrajeme o všechno. Pak už jen zbývají herní detaily soupeře, proti kterému zrovna budeme hrát.

Bude to Brno. V základní části jste s ním dvakrát prohráli...

Podle mě je to jedno. Letos v play down není žádný protivník jednoduchý. Paradoxně možná právě to, že jsme s ním dvakrát prohráli, nám může pomoct. V tom, že k těm utkáním nikdo nepřistoupí stylem, že se nám na Brno daří a hraje se nám proti němu dobře. Naopak všichni vědí, že nás Buldoci dvakrát porazili a musíme hrát naplno.

Vždy se řeší výhoda domácího prostředí. Vy začínáte venku.

Hostitelství podle mě začíná hrát roli až v dalších utkáních. V pátém, v šestém, sedmém. Dvě z nich budeme hrát v Brně, což pro nás je určitě nevýhoda, ale na druhou stranu první víkend je také v Brně a domácí budou pod tlakem vědomí, že by měli vyhrát. Když tam uspějeme, může se to rázem překlopit.

V Sokole pořád rezonuje vítězství v poháru. Je to stále nějaká záplata na současné výkony?

V tuhle chvíli už na to nikdo v klubu nemyslí. Je to minulost, za kterou se možná ohlídneme na úplném konci, ale teď se soustředíme na Brno. To, že jsme před měsícem vyhráli pohár, už nás nezajímá.