Velký pardubický comeback: Zozulák s Burianem se vracejí do týmu

Zozulák pak zůstal na lavičce Sokolů jako trenér a nejspíš ani jeho samotného nenapadlo, že by tento „dluh“ ještě někdy coby hráč srovnal. Uběhly však necelé dva roky a všechno je jinak. Stát se to může už v pátek, kdy pardubičtí Sokoli od 18 hodin hrají venku proti Ostravě. Jak je to možné? Zozulák hlásí návrat do pardubického dresu!

„Začal jsem o tom uvažovat už během podzimu, kdy jsme měli šňůru nepovedených utkání. Tam jsem poprvé zaváhal, jestli je můj přínos větší na střídačce, nebo na hřišti,“ popisuje Zozulák své myšlenky v posledních měsících. Definitivně ho pak postrčili tehdejší svěřenci, dnes už spoluhráči, kteří vyslovili přání, aby s nimi hrál. „To byl zásadní moment, který znamenal, že jsem se začal připravovat na svou obnovenou premiéru,“ dodává.

A nebyl sám. K radosti pardubických příznivců Zozulák k návratu do sestavy přemluvil i dalšího elitního útočníka nedávných let Jakuba Buriana.

„V posledním roce mě Martin několikrát naťuknul, jestli bych se už konečně nechtěl vrátit, bohužel jsem ale nenacházel kompatibilní řešení se svou prací v Praze, a tak jsem mu jen říkal, jestli se nezbláznil,“ přiznává Burian. „Na podzim jsem už jeho nátlak nevydržel a po intenzivní poradě s chápavou přítelkyní jsem se rozhodl, že do toho vlaku znovu naskočím,“ dodává.

Burian: Klubu ještě něco dlužím

Od roku 2018 do 2020 totiž Burian oblékal dres pražské Sparty, se kterou si v sezoně 2018/2019 došel pro bronzové medaile. Po následujícím soutěžním ročníku kariéru na dva roky přerušil.

„Po konci ve Spartě jsem věděl, že jestli ještě někde budu hrát, tak jedině doma. Cítím, že pardubickému klubu něco dlužím,“ vyhlíží Burian restart.

Ten znamená, že současný lídr pardubické kabiny Ivo Teichman se může znovu těšit na svá stará známá křídla. Právě útočná letka Pardubic Burian - Teichman - Zozulák totiž především v sezonách 2013/14 a té následující deptala soupeře nejvíc. Zmíněné trio jim společně nasázelo přes sto gólů.

„Moc se těším, že si spolu znovu po několika letech zahrajeme. Moje nejlepší florbalové roky a vzpomínky jsou právě z doby, kdy jsme všichni tři společně hráli v jednom útoku,“ ohlíží se Zozulák.

Jak již bylo v textu zmíněno, ke znovuobnovené spolupráci může dojít již večer v Ostravě, což jistě vítá i hlavní trenér Sokolů Milan Koubek.

„Našemu týmu letos chybí zkušení hráči, kterými Martin i Kuba rozhodně jsou. Věřím, že v pátek na hřišti to ukážou, očekáváme od nich hlavně klid a zkušenost do kabiny,“ plánuje Koubek, jenž se na lavičku Sokolů postavil v půlce prosince právě místo Zozuláka. Už to byla první vlaštovka před jeho návratem.

„Všechny změny včetně nástupu Milana Koubka do funkce trenéra byly schváleny už začátkem listopadu. S Kubou jsme byli připraveni naskočit už do zápasů se Spartou (6:2) a Vinohrady (9:4) po mistrovství světa, ale oba nás zastavil koronavirus a museli jsme to odložit,“ říká Zozulák.

První trénink na Nový rok

K prvnímu tréninku s týmem po absolvování karantény se tak společně dostali až po svátcích.

„Já první jednotku absolvoval 1. ledna, což byla doslova špičková záležitost,“ směje se Burian. „Zatím to není úplně ideální, ale věřím, že se to bude rychle zlepšovat. Nic jiného mi ani v nabitém programu před koncem sezony nezbývá,“ přijímá Burian.

Florbalový útočník Jakub Burian.

Do konce základní části zbývá Sokolům včetně toho dnešního odehrát šest zápasů, čtyři z nich doma na Dašické. Východočeši by rádi proklouzli do předkola play off, což si vytyčili jako hlavní cíl. A není nereálný. I když byly letošní výkony Pardubic povětšinou tragické, díky nedávným dvěma výhrám jim na postup chybí pět bodů.

Elitní útok florbalistů s Ivo Teichmanem na centru ožívá.