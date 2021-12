Moje mise byla neúspěšná, uznává končící kouč pardubických florbalistů

Před sezonou si dali cíl zahrát si v předkole play off, teď ale budou mít co dělat, aby se vůbec udrželi v nejvyšší soutěži. V krizi zmítající se pardubické florbalisty v pátek večer čeká domácí utkání s pražskou Spartou (od 18 hodin), do kterého nastoupí s jednou zásadní změnou. Na lavičce posledních Východočechů už nebude stát dosavadní trenér Martin Zozulák.