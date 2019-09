Kouč Pardubic: Vítkovice jsou úplně jinde než my, to je realita

„Těžko hodnotit takový zápas. Byl to pro nás obrovský náraz. Chtěli jsme s Vítkovicemi odehrát dobré a vyrovnané utkání, ale bohužel se nám to nepovedlo. Prospali jsme první třetinu, a když tým jako Vítkovice pustíte do náskoku 6:1, tak se s tím nedá nic dělat. I motivace jde dolů...,“ řekl po duelu pardubický kouč Ladislav Štancl.



Jeho práce v takovém utkání je však přesně ta, aby jeho tým, i když prohrává po první dvacetiminutovce 1:6 a je hotovo, zápas úplně nevzdal a dohrál ho v rámci možností se ctí.

„Musíte se odrážet od maličkostí. Vyhrát nějaký souboj, vytvořit si gólovou šanci, nejlíp nějaký gól dát... Bylo to vidět za stavu 1:9, podařilo se nám vstřelit branku a tým šel nahoru. I když nás pak Vítkovice zase zatlačily,“ přemítal Štancl.

Sokoli však nemusí propadat žádné skepsi. Body s podobnými soupeři se v Pardubicích příliš neočekávají a důležité mače teprve přijdou na řadu.



„To je pro nás pozitivní. S Vítkovicemi bychom sice moc rádi získali nějaké body, ale ty jsou v tuhle chvíli úplně někde jinde než my. Taková je realita a my si z toho musíme vzít jen to, že se podíváme na video, rozebereme si jednotlivé situace a příště budeme lepší,“ přijal prohru Štancl.

Dalším plusem pro celý klub je, že se mu během uplynulého víkendu v hokejové aréně podařilo uspořádat parádní turnaj pro několik stovek dětí z celé republiky. Do superligy Východočeši naskočí zase v sobotu doma proti Lípě.