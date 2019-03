Pardubický florbalista Šmíd: Nic než dvě výhry z Brna neexistovalo

Zvětšit fotografii Pardubický florbalista Adam Šmíd v akci v jednom z domácích superligových zápasů. | foto: Milan Hospodka

V posledních dnech je v pořádném zápřahu. Ač je florbalovému útočníku Adamu Šmídovi teprve 17 let, zhostil se role jednoho z tahounů pardubického Sokola v play down. A vedle toho na něj, stejně jako na gólmana Martina Haleše, spoléhá i klubová juniorka, která ve středu hrála rozhodující osmifinálový zápas série play off v Mladé Boleslavi (po výsledku 7:5 Pardubice postoupily).