Pardubický florbalista Formánek: Takový příděl jsme dostat nemuseli

„Odehráli jsme dobré dvě třetiny. Ve třetí jsme dokázali snížit na 2:4, jenže Vítkovice nám dokázaly odskočit na 2:6. Pak přišlo nějaké zatmění, což je v letošní sezoně naše klasika, a v pětiminutovém oslabení jsme dostali dalších pět gólů,“ popisoval pardubický zmar obránce Sokola Radek Formánek a dodal: „Vítkovice byly herně naprosto někde jinde, ale takový příděl jsme dostat nemuseli.“ Že by se dostavilo uspokojení po v úvodu zmíněném postupu do finále? „To ne. Proti takovému týmu musíte hrát na 110 % a ještě při vás musí stát hromada štěstí. Uspokojení nebylo na místě, spíš jsem myslel, že nás to naopak psychicky nakopne,“ uvažoval Formánek.

V sobotu od 17 hodin čeká na Sokol doma další rozjetý soupeř, a to třetí Sparta.

„Zažívá snovou sezonu. Její tým jede v neuvěřitelném laufu. Na Spartu ale celkem umíme, takže věřím v úspěch. Navíc chceme porazit našeho bývalého spoluhráče Jakuba Buriana,“ vyhlásil Formánek.