Pardubický florbalista Zozulák končí: Nechci být přestárlou legendou

„Rozhodování to pro mě bylo velmi těžké, florbal je obrovský kus mého života. Po letošní sezoně jsem však došel k závěru, že i když to všechno bylo krásné, nastal pravý čas skončit,“ uvedl Zozulák na klubovém webu.



Legendární útočník odehrál v české nejvyšší soutěži 14 sezon a byl u vůbec prvního extraligového utkání Pardubic v roce 2005. V základní části odehrál celkem 275 duelů a nastřádal v nich 453 bodů. V historických tabulkách Sokolů je suverénně první, v těch celkových mu pak zatím náleží šestá příčka. Zozulák je také druhým nejlepším střelcem české nejvyšší soutěže, počet jeho vstřelených branek se zastavil na čísle 274.

„Martin je nejlepší hráč, se kterým jsem měl během své kariéry možnost hrát. Jsem strašně rád, že jsem mohl strávit hezkých pár let po jeho boku v jednom útoku a poznat, co je to skutečný florbal. Martin byl střelec od boha, stačilo, abyste jej trefili příklepem do zad a on z toho byl schopný dát gól,“ vzpomínal na bývalého spoluhráče nynější útočník Sparty Jakub Burian.

Zozulák ovšem celou kariéru nestrávil jen v Pardubicích. V roce 2008 si jej vytáhl pražský Chodov, se kterým si pak s přestávkami zahrál i Superfinále 2013.



„Troufnu si tvrdit, že jeho tehdejší návrat do Pardubic právě po Superfinále 2013 byl jednou z nejdůležitějších událostí v historii celého klubu. Teprve časem nám všem dojde, jaká hráčská legenda se loučí. Kdoví, jestli se podobné osobnosti v nejbližších desetiletích vůbec dočkáme,“ dodal Burian, jenž se nedávno společně s Milanem Koubkem, Janem Černohorským a Janem Caklem stal členem vedení Sokolů.

A právě v něm budou všichni se Zozulákem i nadále spolupracovat, dvaatřicetiletý dnes již bývalý útočník totiž od Sokolů neodchází tak úplně, v klubu vykonává funkci generálního manažera. Ještě před tím byl dlouholetým místopředsedou Sokolů. „Měl odvahu i chuť začít pracovat pro klub. Je pro mě hodně pozitivní, že s jeho koncem na hřišti rozhodně naše spolupráce v klubové kanceláři nekončí. A za všechno, co Martin na palubovce předvedl, mu patří obrovský dík,“ vzkázal předseda klubu Vít Drašar.

Zozulák během své kariéry okusil i reprezentaci, doma má kompletní sbírku cenných kovů z akademických světových šampionátů a v roce 2014 se podílel na bronzových medailích z dospělého mistrovství světa ve švédském Göteborgu. Tehdy byl vyhlášen druhým nejlepším florbalistou sezony.

O čtyři roky později dovedl coby kapitán Pardubic svůj tým za historicky největším klubovým úspěchem, kterým bylo vítězství v Poháru Českého florbalu. Tou dobou už ale měl Zozulák za sebou dvě těžká zranění kolena a jeho kariéra začala ustupovat, na chvíli ji i z rodinných důvodů přerušil.

„Během té pauzy jsem si uvědomil, že bych chtěl skončit trochu s grácií, a ne jako přestárlá legenda, které ujíždí vlak. Rád bych, aby si mě lidé pamatovali tak, že jsem florbal alespoň trochu uměl hrát, a že jen nečekali na to, až skončím a uvolním místo mladším. Nebo že mě florbal začal skutečně bolet a hůř jsem regeneroval,“ přiznal otevřeně Zozulák.