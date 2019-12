Pro náš výkon není omluva, zlobil se pardubický kouč po porážce 4:17

„Jsem zklamaný z toho, jaký výkon jsme podali a jak jsme se tu prezentovali. Pro to neexistuje omluva, ani naše současné rozpoložení a situace,“ uvedl trenér Pardubic Ladislav Štancl v narážce na jasně poslední pozici týmu v tabulce.

„Byli jsme naivní, slabí v soubojích a vyrobili neskutečné množství chyb, které Chodov nemilosrdně trestal,“ pokračoval kouč.



Šéf chodovské střídačky David Podhráský se naproti tomu z vysokého skóre pochopitelně radoval, ovšem soupeře mu bylo zároveň až líto. „Doufám, že to pro Pardubice bude pomyslné dno, od kterého se odrazí, protože na superligovou mapu tenhle klub patří,“ poznamenal Podhráský.

Realizační tým se rozrostl o nového asistenta

Čtrnáctí Sokoli stále nejsou ani v kontaktu s předposlední příčkou; na třinácté pražské Black Angels jim schází pět bodů. Pomoci vylepšit by to měl i nový Štanclův asistent vedle dosavadního parťáka Jana Černohorského Jan Třískala, metodik Českého florbalu a trenér reprezentační sedmnáctky mužů.

„Je to člověk, který má na florbal velmi podobný pohled jako my a do našeho prostředí bez problémů zapadne. Dohodli jsme se zatím na spolupráci do konce sezony, ale v případě zájmu bychom s ním chtěli spolupracovat dlouhodobě a zařadit ho mezi naše elitní klubové trenéry,“ sdělil generální manažer pardubického klubu Martin Zozulák.

„Měl jsem od trénování půl roku pauzu a vedl jen výběry. Teď jsem připraven přijmout novou výzvu,“ řekl Třískala.