Florbalisty Otrokovic čeká v superlize záchranářské martyrium

Předkolo play off bylo povinností, přímý postup do čtvrtfinále tajným snem. Místo atraktivních zápasů o medaile ale čeká florbalisty PSG Panthers Otrokovice bitva o záchranu superligy, ve které působí nepřetržitě dvanáct let.