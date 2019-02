Florbalové Otrokovice můžou s Mladou Boleslaví odčinit potupu

„Nepřáli jsme si to, ale měli jsme nějaké indicie, že to tak dopadne,“ není překvapený boleslavskou volbou trenér Panterů Michal Kvapil.

Tuší, že roli sehrál i únorový duel, který jeho tým projel rekordně 2:16.

„Každý nám to připomíná. Ale takové zápasy jsou. My ho musíme hodit za hlavu a spíše si připomenout, že jsme s nimi doma dokázali hrát až do prodloužení,“ zmínil Kvapil zářijový mač třetího kola, který Otrokovice doma prohrály těsně 3:4.

Soupeři si zopakují tři roky starou čtvrtfinálovou sérii, kterou Panteři prohráli v nejkratším možném čase.

„Nemůžeme přemýšlet nad tím, že máme Boleslav a prohrajeme 0:4,“ nehodlá být Kvapilův výběr snadnou kořistí favorita.

Otrokovice však nemají v play off co ztratit. Už samotná účast ve čtvrtfinále je pro ně úspěchem. Postup byl dlouho na vážkách a Panteři si ho zajistili až v závěrečném kole základní části v Pardubicích.

„Jsme spokojení, že jsme vyhráli a nemuseli se ohlížet na ostatní výsledky,“ potěšilo Kvapila celkově sedmé místo po dlouhodobé soutěži. V půlce sezony přitom Otrokovice vypadly z elitní osmičky. S návratem zraněných opor se však do ní záhy vrátily a pozici už udržely.

Ve čtvrtfinále, které startuje tento víkend, už můžou jen překvapit.