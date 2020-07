Otrokovičtí florbalisté měnili s Brnem, budují nový tým

Panteři poslali do jihomoravské metropole obránce Matěje Kostku a na přestup uvolnili útočníka Martina Nagye, který v Brně loni hostoval. „Věděli jsme, že se tyto odchody dříve nebo později uskuteční. Oba kluci bydlí a pracují v Brně,“ podotkl šéf Panterů Karel Ťopek.

Oplátkou z týmu loňského nováčka superligy získali zadáka Davida Medka a útočníka Matěje Hronka, kteří se nerozešli s Hattrickem v dobrém.

„Kluci odehráli sezonu v superlize, určitě kvalitu mají. Budou se chtít tady ukázat a pomůžou nám,“ věří Kvapil.

Panteři přišli na každém postup o velkou oporu. Brankářská jednička Radovan Michajlovič zamířil po devíti letech v Otrokovicích do Bohemians Praha, nejproduktivnější hráč mužstva Lukáš Pešat přestoupil do Ostravy. Na rozdíl od Kostky a Nagye však s jejich odchodem v Otrokovicích nepočítali a nedostali žádnou adekvátní náhradu.

„Musíme pracovat s kádrem, který máme. Ještě není uzavřený, jednáme s dalšími hráči. Prostor dostanou vlastní odchovanci,“ nastínil Kvapil.

Otrokovický trenér přitom doufá, že kariéru nezabalí veterán obrany Michal Nagy, který pamatuje postupovou sezonu.

„Ještě se nevyjádřil. Je v přípravě. S jeho povahou bude těžko říkat, že je konec. Věřím, že do sezony půjde a pomůže nám svými kvalitami a zkušenostmi,“ přeje si Kvapil.

Přestože hráči trénují už od května, příprava na novou sezonu je teprve na začátku. Panteři ji přitom museli kvůli koronaviru modifikovat. Její část absolvovali hráči individuálně. „Budeme to hodnotit až v závěru přípravy. Není to ideální, v kolektivu je to vždycky lepší. Ale věřím, že se připravují zodpovědně. Na společných trénincích je mírné zlepšení vidět,“ sdělili Kvapil.

V srpnu se po roční pauze vydají Panteři na turnaj Czech Open do Prahy. Loni si místo něho vyzkoušeli turnaj v Bratislavě. „Letos jsme dostali pozvánku do elitní kategorie. Turnaj bude bez zahraničních týmů, ale i tak to bude pro nás kvalitní příprava,“ uvedl Kvapil.

V té době by už měl mít jasno, s jakým týmem půjdou Otrokovice do své jubilejní 10. sezony v nejvyšší soutěži.