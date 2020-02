Finská posila ostravských florbalistů: Potřebujeme už vyhrát všechno

„Situace je teď velmi zajímavá, protože musíme vyhrát všech pět zbývajících zápasů základní části, pokud chceme jít do play off. Je to náročná výzva, ovšem taky úžasná příležitost,“ líčil bratr slavnějšího Petera Kotilainena, jenž se v minulosti stal nejužitečnějším hráčem na mistrovství světa.

Co vám řekl bratr Peter na angažmá v Česku?

Ať do toho jdu. A že jsem sice nějakou dobu nehrál, ale že hrát pořád umím. Trénoval jsem, hledal jsem příležitost a teď ta šance přišla.

Deset let jste hrál za tým Happee Jyväskylä, se kterým jste získal finský titul, sezonu ve švýcarském Zugu. Poslední půlrok jste ale nehrál. Proč?

Důvodů bylo více. Chtěl jsem věnovat čas rodině, dvěma malým dětem, taky jsem pracoval. Bylo toho hodně. Přišla ale nabídka, která mi sedla.

Jaký dojem na vás udělali vaši noví spoluhráči? Čím chcete týmu přispět?

Spoluhráči jsou skvělí, v kabině panuje týmový duch. Všichni makají naplno. A já se budu snažit vnést do hry svoje zkušenosti. Prošel jsem si náročnými situacemi a teď se pokusím být týmu příkladem. Asi nebudu tolik mluvit, je tu přece jen jazyková bariéra, ale myslím si, že nejdůležitější je to, co děláte, ne to, co říkáte.

Poprvé budete hrát v sobotu proti Chodovu. Budete nervózní?

Možná trochu před zápasem. Jakmile začne, opadne to. Nebude záležet na ničem jiném než na vítězství. Situace je jasně daná.