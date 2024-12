Je to naše hra, umíme ji, ukázali Švédové. Češi zas myslí jen na bronz

Českému týmu utekl začátek a neustále hledal cestu k brance úřadujících mistrů. Ani dvě přesilové hry v druhé třetině tým nedokázaly nakopnout. Už v průběhu základních skupin se Čechům při početní výhodě příliš nedařilo a trenérský štáb hledal neustále optimální složení. Švédský kompaktní blok před výborně chytajícím brankářem Jonem Hedlundem stačil na eliminaci všech pokusů a když už se podařilo Čechům blok překonat, zacinkala dvakrát za Hedlundem tyčka.

Domácí tým zvládl taktické šachy defenzivní rošádou. Plán kouče Niklase Nordena na zataženou hru vyšel na výbornou, protože všechny branky vycházely z jednoduchých individuálních akcí po otočení hry.

„Probírali jsme to před zápasem, že jsou dobří na balonku, důrazní a trefují skvěle načasování. Jenže když jste takto agresivní v napadání, neměli byste chodit dopředu ve čtyřech lidech. Prostory pro brejkové situace se pak dnes skutečně otevřely a my toho dokázali skvěle využít,“ přiznal záměr švédský útočník Emil Johansson.

Že taktickou přípravu Švédové zvládli lépe přiznal i kouč Jaroslav Berka. „Jednoznačně hráli na brejky. Ale my jsme to věděli. Cílili na to už před dvěma lety, hrají tak, jsou v tom silní. Na začátku nám to ulítlo. Pak vědí, že nemusí hrát, všechno tím pádem vyhovuje jim. Mohou stát, bránit, mohou chodit do kontrů. Tam se pak zkušenosti násobí,“ povzdechl si kouč.

Naopak Češi se za zápas nedostali do přečíslení. Až krásná souhra Tomáše Hanáka, který si zpoza branky všiml zaparkovaného Matěje Havlase, znamenala první úspěch, jenže to už Češi ztráceli čtyři zásahy. Patnáct zbývajících minut na tři branky už však Čechům nestačilo.

„Nezúročili jsme ty dva roky poctivé práce. Jednoznačně souhlasím. Jde to i za mnou jako za trenérem. Nebyli jsme tam ostří ze začátku. Chyběly drobnosti. Dneska jsme nepodali náš nejlepší výkon na turnaji, když srovnám s jinými zápasy. Je o detailech. První gól něco udělal s týmem, ale nebyl to náš nejlepší výkon. To jde za námi,“ stahoval trenér vinu na sebe.

Švédský blok se stáhl ještě níže a nechal Čechy kombinovat hluboko na jejich polovině, Hedlund však nemusel příliš zasahovat, střely nebylo kudy vyslat, nebo si Češi zvolili raději další přihrávku. Nepomohla ani hra v šesti mužích v poli, ke které se Češi uchýlili už sedm minut před koncem poslední třetiny.

„V posledních dvou nebo třech letech pořád mluvíme o mentální síle v týmu, víme, že jsme v tomto pevní, a i když je pravda, že jsme byli mírně roztřesení ze čtvrtfinále, řekli jsme si před dnešním zápasem, že je to přece pořád florbal, naše hra a my ji přece umíme. Dali jsme hlavy dolů, hráli tak, jak máme, a ono to fungovalo,“ shrnul spokojeně jeden ze střídajících se kapitánů Švédů a kapitán Falunu.

Že Češi nemluví do větru, když se hlásí o možnost získat světové zlato, však potvrzuje i on. „Už nás dohnali na stejný level hry. Nutí nás v každém zápase předvést absolutní top naší hry. Dnes jsme ale ukázali větší zkušenost v těchto situacích a také jsme využili skvělé podpory našich fanoušků,“ uzavřel Johansson.

Švédský gólman Jon Hedlund rozehrává přes českého hráče Jiřího Bestu.

„Tým je pořád extrémně mladý. Myslím si, že pořád roste. Teď bude extrémně důležité si to na turnaji dobře vyhodnotit, dál pokračovat v růstu. Jedna porážka na cestě to nemůže zastavit… Nemůžeme to teď s horkou hlavou řešit. Ale mířili jsme vysoko. Tenhle zápas naše parametry nesplnil,“ dodal k dohnané úrovni nejlepších týmů Berka.

Český tým tak čeká v neděli souboj o bronz. Ten rozehraje tým Jaroslava Berky už od 12:50. Jeho soupeřem bude poražený z druhého semifinále Finska proti Lotyšsku.

„Jednoznačně musíme za chvíli hodit zápas za hlavu a připravit se. Naše mikrotýmy už pracují na tom, abychom měli naskautované oba soupeře. Jakmile se dohraje druhé semifinále, musíme vše hodit za hlavu a chystat se na zítřek,“ popsal nejbližší plán Berka. „Zkusíme ty emoce nechat projít hlavou, vyspat se, sebrat se a získat medaili,“ doplnil kouče Havlas.