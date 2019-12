Do vysněného finále! Jsme lepší, věří si Martináková na Švýcarky

Vítězné selfie je pokaždé na vás?

Vždycky. Je to tradice od doby, kdy mi to přidělily. Akorát dnes to hladce nešlo, místo fotky jsem si telefon zamkla (směje se).

Čím to, že první třetina skončila z vašeho pohledu jen 4:3?

Připravily jsme se dobře, jenže jsme neplnily pokyny. Hrály jsme Polkám přímo do karet. V první třetině se to mohlo zlomit na jakoukoliv stranu, hrály výborně. Klobou dolů před námi všemi, ustály jsme to.

Musel kouč Rhyner zvyšovat hlas?

Není typ, co by byl v šatně tvrdší. Samy jsme dost zkušené, abychom to zvládly vyřešit. Sascha nám dává spíš obecnější pokyny.

Pouštěly jste Polky do mnoha protiútoků, je to varování?

Určitě. Nehrály jsme, jak jsme měly. Ony jsou v v brejcích skvělé. Do semifinále vstoupíme mnohem lépe.

Věříte si na Švýcarky?

Týmu se proti nim hraje dobře, mně osobně taky. Nemusím moc Finky, ty hrají takový pasivnější styl. Na Švýcarky se moc těším, mám tam spoustu spoluhráček, holky z ligy (Martináková hraje za Kloten). Jsou super, ale my jsme lepší! Zítra to musíme ukázat a postoupit do vysněného finále.

V čem jste lepší?

Uvidíte. Doufám.

Daří se vám s Michaelou Mlejnkovou, viďte?

Spolupráce funguje výborně, trefí všechno z každého úhlu. Nechápu, jak to dělá.

Takticky to bude jiný zápas, že?

Doufám, že budeme na míčku. Určitě to ale bude těžší, Švýcarky jsou schopnější než Polky. Budou zlobit, hrajou hodně do těla.

Mluvila jste s některými Švýcarkami na šampionátu?

Spíš před ním, ony jsou hodně striktní, co se týče komunikace se soupeři. Jejich trenéři nemají rádi, když pouští koncentraci, jsou na to hákliví. Před šampionátem proběhlo vše v dobrém.

Čím se vlastně ve Švýcarsku živíte?

Jde o kolaborativní robotiku. Jsem v produkci, pomáhám s výrobou robotů do zdravotnictví a potravinářství. Je to hodně nový průmysl.