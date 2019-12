Kapitánku florbalistek potěšila třetí třetina. Už se těší se na Švédky

„Pocitově si popravdě myslím, že to mohlo být lepší. První dvě třetiny jsme z toho neměly úplně super pocit. Trošičku nám to přišlo, jako bychom dlouho nehrály florbal, což není pravda, když jsme teď hrály každý den,“ řekla novinářům Krupnová.

„Ale byl to prostě úvodní zápas na mistrovství světa. Máme to za sebou s fajn výsledkem a bereme si z toho to nejlepší. Hlavně třetí třetinu, kdy jsme daly hodně gólů a dělaly jsme ty věci na hřišti prostě líp,“ připojila.

Český tým vedl už v osmé minutě 4:0. „Nechci říct, že jsme pak usnuly na vavřínech nebo přestaly hrát, ale energie šla dolů. Začaly jsme dělat špatná rozhodnutí a věci se špatnou kvalitou,“ popsala. Sama pak v hluché pasáži mezi 15. a 40. minutou hecovala tým na lavičce.

„Recept na to je asi se víc podporovat, chválit se, když někdo udělá něco dobrého na hřišti do obrany nebo do útoku. O to jsme se snažily, ale bylo to dneska takové těžké energii zvedat a podporovat se víc. Asi málokdo měl drajv. Nevím, proč to tak bylo. Nemyslím si, že to bylo nervozitou, protože to bylo až po deseti minutách první třetiny,“ uvedla Krupnová.

Stihla vstřelit dvě branky za úvodních osm minut a jako nejlepší střelkyně v historii české reprezentace dosáhla v 99. utkání na metu 70 gólů. „Byl to takový jednoruč forhend, žádný nádherný gól, ale já jsem na to popravdě vůbec nemyslela. Teď mě samozřejmě těší, ale doufám, že jich tam padne na tomto mistrovství ještě víc,“ uvedla Krupnová.

V pondělí proti Švédsku se může těšit na jubilejní stý duel. „Je to super, že je to proti Švédsku. Jsem moc ráda, o to víc budu natěšená a doufám, že to bude i s dobrým výsledkem,“ prohlásila.

Nebojí se, že jí jubileum zhořkne výsledkem s favoritem, jehož Češky ze 33 zápasů v historii nikdy neporazily a jen jednou uhrály remízu. „Budu to brát jako dvě odlišné věci. Stý zápas na mistrovství světa proti Švédsku - něco super. Něco super. Tečka. Výsledek toho zápasu uvidíme, ale vím, že do toho dáme všechno a budeme se snažit,“ prohlásila Krupnová.

„Zítra to bude úplně jiný soupeř (než Lotyšsko) a téměř bych řekla, že budeme hrát skoro jiný sport. Obrovské tempo Švédek a jejich kvalita na hokejce nás hodně rychle probere do celého šampionátu. Věřím tomu, že pak na Slovenky si my vezmeme to tempo ze zápasu se Švédskem,“ doplnila.

Český tým čekají jak na startu turnaje, tak i na jeho konci tři zápasy ve třech dnech. „Soustředíme se na to, abychom co nejvíc regenerovaly. Hned v šatně máme ledovou vodu, do které si dáme nohy. Všechny máme zodpovědnost, aby každá regenerovala tak, jak potřebuje, a byla co nejlépe připravena,“ prohlásila Krupnová.

V Neuchatelu se český tým cítí dobře. „Bydlíme na velmi malebném místě u jezera kousek od Neuchatelu. Máme to asi 15 minut. Na hotelu jsme sami, je to takový příjemný rodinný hotel ve starém stylu, ale myslím si, že nám to všem vyhovuje. Není to žádný luxus, ale já si myslím, že je to naopak dobře,“ dodala Krupnová.