Na Švýcarky si věříme, říká před bojem o bronz rekordmanka Krupnová

„Vůbec jsem to nevěděla. Chtěla jsem do zápasu jít s tím, že chci vést tým a odvést co nejlepší výkon. Myslím, že jsem na hřišti odvedla dobrou práci, velká škoda střely při šest na pět, že mi to nesedlo. Přihrávka šla trochu přede mě, sjelo mi to na patku, možná to tam mohlo spadnout. Je hezký, že jsem Terku překonala, ale radši bych vyhrála ten zápas,“ řekla Krupnová, která si na turnaji polepšila na pět branek z pěti utkání.

Finky dotáhly k postupu dvojčata Veera a Oona Kauppiovy. Největší hvězda Seveřanek Veera si připsala dvě branky a stejný počet asistencí, její sestra a spoluhráčka ze švédského Thorengruppenu dala dva góly včetně vítězného. „Jasně, neměly dát tolik gólů. Říkáme si před každým zápasem, že se nesmí rozběhnout, nesmí dostat žádný prostor a stejně ten prostor dostanou. To je škoda,“ litovala Krupnová.

„Na konci druhé třetiny jsme začaly dělat chyby a ztrácet míčky na půlce hřiště. Finky chodily do protiútoků, dostávaly se do šancí, což jim pomáhalo v jejich hře, byly sebevědomější na míčku a pro nás to bylo trochu těžší,“ uvedla osmadvacetiletá opora švédského Pixba Wallenstam.

Český tým držela gólmanka Jana Christianová, která si připsala několik skvělých zákroků při jasných šancích Finska. „Předvedla fantastický výkon. Ale obě Kauppiovy dostaly moc prostoru, daly góly, nám chyběl kousek dopředu. Měly jsme tam nějaké šance, škoda, že jsme je nedaly,“ prohlásila Krupnová.

V neděli od 13:00 narazí Češky v boji o bronz na Švýcarsko, které s favorizovaným Švédskem utrpělo v semifinále debakl 1:14. „Dostaly docela nakládačku, ale to nic neznamená. Oba týmy se budou snažit co nejlíp zregenerovat, my i v hlavě se nachystáme na sto procent,“ uvedla Krupnová.

„Hrajeme docela brzo, tak to musíme hodit za hlavu a připravit se i fyzicky na zápas. Na Švýcarky si věříme, ten první zápas na šampionátu byl dobrý, sebevědomí je. Ale je to zápas o bronz, úplně o všechno, půjdou do toho po hlavě jako my,“ doplnila Krupnová a zmínila výhru 5:2 v základní skupině.

V realizačním týmu mají florbalistky i mentálního kouče Rostislava Helštýna, který je také chystá na boj o druhou medaili po bronzu z roku 2011 ze St. Gallenu. „My tu medaili strašně chceme. Rosťa nám pomohl co se týče vztahů, soudržnosti a energie v týmu. Určitě to pomůže, aby se každá připravila, co nejvíc může, aby byla hladová po medaili. Celý tým bude mašina a půjde si pro bronz,“ dodala Krupnová.