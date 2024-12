Dvougólový Rýpar děkoval za podporu fanouškům z Rožnova: Bylo to super

Historickou bilanci v 21. duelu překlopil na svou stranu díky devátému vítězství při šesti remízách a osmi prohrách. Rýpar si cenil to, že měl v hledišti vekou podporu přátel z Rožnova pod Radhoštěm.

První vystoupení hodnotila opora švédského Linköpingu kladně. „Vstoupili jsme do zápasu dobře, první třetina 4:0, byla zvládnutá. Čekali jsme, s čím přijdou Norové, jestli budou pasivní v tom 2-1-2, nebo se trošku vysunou. Byli pasivní, což nám hodně vyhovovalo, i když s tím máme problémy, tak jsme na to byli připravení a kontrolovali jsme celou hru,“ řekl novinářům Rýpar.

V dalším průběhu se začali více prosazovat i Norové. „V oslabení jsme dostali trošku laciný gól trošku po mojí chybě, kdy jsem se nechal svázat. Ale byl to první těžký mač v turnaji a jsme rádi, že jsme ho takhle zvládli,“ podotkl Rýpar.

Čeští fanoušci během zápasu s Norskem.

Češi měli k dispozici čtyři přesilovky, ale ani jednu nevyužili. „Samozřejmě tenhle faktor je vždycky vidět nejvíc. My jsme ho pilovali, budeme ho dále pilovat. Kluci mají moji důvěru a postupem turnaje se určitě budou zvedat. Měli super šance a super momenty, gólman skvěle zachytal, takže bych to neviděl zase tak černě. Doufám, že příště je promění,“ řekl jednatřicetiletý rodák z Hranic.

Cenil si podpory v hledišti. „Je to sympatická hokejová aréna, strašně velká. Na můj vkus mohlo být trošku více diváků. Ale co bych chtěl vyzdvihnout, přijela enkláva z Rožnova pod Radhoštěm. Město a mančaft, s kterým jsem vyrůstal. Jsem rád, že mě takhle přijeli podpořit. Přijeli se podívat, měli sebou i buben, dělali dneska fantastickou atmosféru. Přeju si, aby víc takových diváků nám pak fandilo v těch závěrečných momentech. Bylo to super, jsme rád, posílám pozdravy do Rožnova,“ usmíval se Rýpar.

Zápas sledovalo 1112 diváků a Rýpar doufá, že jich přibude s důležitostí utkání. „Jsem rád za každého člověka, který přijede. Samozřejmě přijede i moje partnerka s dětmi, takže se na to těším. A taky na celý český sektor. Určitě to pro nás bude velký pohon. Češi umí vždycky udělat super atmosféru, tak doufám, že to chytí za dobrý konec a bude to určitě super sledovat,“ prohlásil.

V pondělí čeká tým souboj se Švýcarskem, rivalem pro boj o první místo skupiny A. „Samozřejmě to bude nejdůležitější zápas ve skupině. My se na něj připravujeme, teď jsme neměli se Švýcarskem dobré zápasy, dvakrát jsme prohráli. Doufám, že to bude trošku odlišné, budeme diktovat tempo. Určitě chceme zápas vyhrát a doufám, že se to povede,“ dodal Rýpar.