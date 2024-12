Florbalisté povolávají dodatečně veterána, Tokoš už je na cestě na MS

Odchovanec Vítkovic musel po odkulhání v průběhu zápasu na střídačku na speciální vyšetření, jenž odhalilo . „Adam prožil herně povedený vstup do mistrovství světa a takovýto konec je pro něj osobně hodně krutý. Pevně věřím, že se dá brzy do kupy a bude opět fit,“ pozvdechl si Berka.Zoubek v dějišti mistrovství světa s týmem zůstane, je však jistě do konce šampionátu mimo hru.

Realizační tým tak okamžitě povolal Martina Tokoše, který byl pro příležitost zranění připravený na takzvaném first listu. 34letý hráč Mladé Boleslavi tedy spěchá do Švédska na jeho pátý šampionát. První český mistr nejprestižnější ligy světa z roku 2017 má v reprezentaci na svém kontě přes sto startů. „“Je to zkušený hráč, který s námi byl už na posledním šampionátu v Curychu. V této fázi jsme potřebovali do týmu hráče, který už ví, co mistrovství světa obnáší. A to Martin splňuje,“ popisuje Berka, proč sáhl právě po Tokošovi.

Ten by měl být připraven nastoupit už zítra, kdy má národní tým nastoupit od 16 hodin do klíčového duelu skupiny A, který by měl předznamenat vítěze čtyřčlenné tabulky.