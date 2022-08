Florbalistky budou na juniorském MS v Katovicích obhajovat bronz

Český tým vstoupí do turnaje ve středu v 16:00 proti Slovensku. Další duel v základní skupině B sehraje ve čtvrtek od 13:00 s obhájkyněmi stříbra Švédkami a v pátek v 16:00 nastoupí proti Norsku. Ve skupině A se představí obhájkyně zlata Finky, Švýcarsko, Německo a domácí Polsko.

„Je důležité, abychom do turnaje vstoupili vítězně. Věříme si, ale nemůžeme utkání se Slovenskem v žádném případě podcenit,“ řekl kouč Martiník webu Českého florbalu. „Duel se Švédskem se ještě predikovat nedá, protože bude záležet na tom, v jakém rozpoložení do něj vstoupíme. Rozhodně ale budeme chtít Švédky potrápit. Náš cíl je jasný, a to hrát v neděli poslední zápas,“ uvedl.

„Všichni jsou natěšení a už se nemůžeme dočkat, až začneme,“ řekla kapitánka Maroszová. „Pro mě osobně to bude asi stejné jako loni, ale v roli kapitánky, čili budu muset být víc lídr. Leží na mně zodpovědnost umět se všemi komunikovat a vést celý tým. Doufám, že to zvládnu.“

První dva celky ze skupin postoupí do semifinále, která se hrají v sobotu. V neděli je od 13:00 na programu duel o 3. místo a o tři hodiny později finále.