Trénovat doma, to letos není novinka, říká kouč boleslavských florbalistů

Aby toho nebylo málo, zlobí covid19 Boleslav i nyní. „Šest hráčů máme na začátku přípravy v preventivní karanténě,“ prozradil Petr Novotný.



Můžete sdělit podrobnosti o případu?

Není to nic tajného. Nikdo z našich hráčů nebyl pozitivně testován. Ale hráli jsme přípravné utkání proti Panthers Praha, v jejichž týmu se nakažený objevil. Proto karanténa pro tu šestici, která v kombinaci s juniory do zápasu zasáhla.



Bude pro vás jejich absence v tréninku velkou komplikací?

Neviděl bych to tak. Příprava se nijak nezastavila, jen pro tu šestku to je výpadek, ale oni se všichni podle možností zapojují do tréninku doma. Letos to není žádná novinka, existují různé aplikace, plány i další metody.

Předvýběr. CZ Florbal Mladá Boleslav Mladoboleslavský florbalový klub získal nového generálního partnera a s ním i nový název. Do sezony vstoupí jako Předvýběr. CZ Florbal Mladá Boleslav. „K podobné změně došlo naposledy v roce 2015, kdy klub přecházel z názvu Billy Boy na Technology. Jsme rádi, že se předchozí tříletá spolupráce se společností Předvýběr. CZ změnila na generální partnerství. Dohoda je zatím dvouletá, pak si vše oboustranně vyhodnotíme,“ řekl generální manažer klubu Tomáš Pacák. Jednatel společnosti Předvýběr. CZ František Boudný si včera před novináři vyzkoušel dres s číslem 7. „Snad se do něj vejdu. Ale, jo, padne mi,“ komentoval spokojeně. „Ze spolupráce jsem nadšen. K florbalu mám vztah a i pro mého syna se jedná o nejoblíbenější sport,“ dodal Boudný. Klub pracuje s rozpočtem 12 milionů korun.

Asi to nejde moc uhlídat. Můžete být opatrný o sto šest, ale stejně koronavirus někde vyskočí.

Právě proto ani nechci teď přes léto odehrát příliš přípravných zápasů, i když už se na ně každý těší. Čeká nás hlavně domácí turnaj, ten nás prověří. Věříme, že vše klapne tak, jak je naplánované.

Od 13. do 16. srpna vás na Ško-Energo Cupu čeká konfrontace s Bohemians, Tatranem Střešovice a švýcarským Könizem.

Turnaj bude vlastně takový první ostrý start a zároveň jednou z mála přípravných akcí před ligou. I tím, že se zápas s Bohemians započítává do Českého poháru, nebude to po dlouhé herní pauze nic jednoduchého. Fanoušci mají ideální příležitost vidět nás proti kvalitním soupeřům. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat.

Mluvíme spolu při představování nového generálního partnera klubu, s čímž jsou spojené i nové dresy. Neláká vás znovu se do něj obléknout a začít opět hrát?

Dresy jsou krásné, ale už by mi byl asi malý (úsměv). Nějaké podobné myšlenky tam občas naskočí, jenže když udělám rychlejší pohyb, vrací mě to do reality. Zahrál jsem si pár zápasů za veterány, ale to mě tolik nenaplňovalo. Možná letos zkusím vymyslet něco jiného, abych se ještě na hřiště dostal.

V boleslavském klubu už to na palubovce přebírají mladší. Budete jim i letos dávat prostor?

Je to pro mě jedna z priorit následujícího ročníku. Cítím, že mladí kluci udělali velký pokrok, a v lize si zaslouží významnější šanci.