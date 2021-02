Tabulkou se nekochám, říká trenér boleslavského lídra superligy florbalistů

Odstup se ale pomalu snižoval a při vzájemném střetnutí před týdnem se definitivně zlomil.

Boleslav ve Vítkovicích zvítězila 6:4 a od té doby superligovému pelotonu vládne. „Tabulkou se nekochám, ale samozřejmě v sezoně nastala chvíle, kdy jsem cítil, že bude nesmírně těžké se bodově dotáhnout,“ přiznal boleslavský kouč Petr Novotný.

„Jednak jsme měli výpadky v zápasovém kalendáři a taky jsem vnímal, že Vítkovice nebudou moc ztrácet. Nedovedl jsem si představit, že bychom jeli na takové vítězné vlně. Jak ale výhry přibývaly, kráčeli jsme k tomu, abychom si ten zápas s Vítkovicemi vítězně vybojovali.“

Zajímavé je, jak do vzájemných soubojů dvou velkých rivalů zasáhl koronavirus. Když se hrálo poprvé v Mladé Boleslavi, byl středočeský tým nemocí oslaben a do utkání nastoupil krátce po karanténě. A nyní se vše otočilo. Vítkovičtí hráči nemohli kvůli covidu hrát ani trénovat a hned potom naskočili do souboje o první místo.

Vyšší moc?

„Je paradoxní, jak se to otočilo. Zpětně mě hodně mrzelo, že jsme potkali Vítkovice v prvním našem zápase sezony po covidu, jehož průběh nebyl u některých hráčů zrovna lehký,“ řekl Novotný. „No a odveta nás teď čekala zase po karanténě Vítkovic. Asi nějaká vyšší moc chtěla, aby to tak bylo,“ pousmál se boleslavský trenér.

Klub Předvýběr. CZ Florbal Mladá Boleslav přitom prokázal férový přístup. I když to kvůli několika okolnostem nebylo organizačně jednoduché, přistoupil na žádost soupeře o odložení zápasového termínu o jeden den.

„Informace o tom, že Vítkovice žádají o posunutí termínu, přišla dva dny před původním datem. My už jsme měli naplánovaný předzápasový trénink, poradu i další s tím související provozní věci, jako dopravu nebo stravování. Najednou jsme vše museli změnit,“ přiblížil Novotný. „Ani na chvíli jsem ale nepochyboval, že bychom Vítkovicím neměli vyhovět. Prošli jsme si podobnou situací a jet na Moravu s tím, že proti nám nemůže nastoupit jejich kompletní sestava, zatímco další den by to šlo, to si vůbec neumím představit. Naše vstřícnost rozhodně prospěla sportovní úrovni zápasu,“ pochvaloval si bývalý skvělý útočník.

Zatímco v první polovině sezony byla superliga na dlouhé týdny kvůli vládním opatřením pozastavena, od ledna týmy dohánějí zápasové manko v kvapíkovém tempu. A Boleslavi tenhle expres evidentně vyhovuje. Aktuálně totiž táhne šňůru osmnácti utkání, v nichž dokázala bodovat.

Režim, rytmus, zápasy

„Důvodů, proč naše forma stoupala, bylo víc. Za ten nejdůležitější ale považuji, že náš tým plný zkušenějších hráčů potřebuje režim, rytmus a zápasy. Po každém výpadku – ať už tréninkovém, nebo zápasovém – bylo vidět, že nám chvíli trvalo, než jsme do hry dostali jistotu a správné sebevědomí. Taky nám celkově prospěl návrat uzdraveného Milana Tomašíka, který svou formaci hodně zvedl,“ vyjmenoval Novotný důvody skvělé formy.

Teď je na něm, aby fazona hráčům vydržela směrem ke klíčové fázi sezony. Boleslav by si ráda sáhla na titul, vyrazit k němu z prvního místa po základní části superligy by bylo optimální. „Už mi problesklo hlavou, že by to bylo fajn. Na druhou stranu je potřeba říct, že těžké zápasy přijdou hlavně v play-off,“ podotkl Petr Novotný. „Ve zbytku základní části nás čeká sedm zápasů, mezi nimiž je řada výzev. Dvojzápas se Spartou, souboj s Tatranem, cesta do Liberce i další utkání proti soupeřům, kteří bojují o záchranu a o každý bod. Bude to další těžké období, ale nastavil jsem si, že půjdeme po naší hře a po našem výkonu, abychom byli co nejlépe připravení. Věřím, že výsledky to bude přinášet.“

Prvenství v konečné tabulce by však bylo pouze dílčím úspěchem. „Už máme zkušenost, že vyhrát základní část je hezké, ale v samotných zápasech play off to moc neznamená,“ přesvědčil se v minulých letech Novotný.