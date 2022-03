Boleslavští florbalisté si za semifinálového soupeře zvolili Spartu

„Naše volba nebyla tak jednoznačná, jak se může znát. Zároveň ale víme, co máme s oběma potenciálními soupeři za sebou, vnímáme bilanci z této sezony i tu dlouhodobou v play off. S Vítkovicemi jsme v tomto ročníku dvakrát prohráli, Spartu jsme dvakrát porazili a také dlouhodobě statistiky vyznívají jednoznačně,“ řekl webu Českého florbalu trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný.

„Sparta oproti předchozím sezonám udělala další krok dopředu a je zase silnější. Očekávám od ní takticky vyspělé výkony, velmi poctivé od obrany. Soupeř disponuje mnoha fyzicky kvalitně připravenými hráči. Je to tým, který umí hru znepříjemnit. Mohou nás čekat emočně velmi vypjaté zápasy. Nečekám však nic, co bychom už se Spartou nezažili v posledním vzájemném utkání před play off. Tam už se zápas hodně přibližoval tomu, co nás teď čeká v sérii,“ doplnil Novotný.

V této sezoně Mladá Boleslav nejdříve zdolala Spartu doma 7:2, z Prahy si odvezla výhru 6:5. Sparta uspěla proti Středočechům naposledy 17. února 2019, kdy vyhrála v Mladé Boleslavi 7:5. Ve čtvrtfinále Mladá Boleslav porazila Liberec 4:0 na zápasy a Sparta zdolala v pražském derby Bohemians 4:2 na utkání.

Úřadující vicemistr Vítkovice v tomto ročníku vyhrál na hřišti Tatranu 6:4 a doma se Střešovicemi prohrál 2:6. Tatran se do semifinále dostal v nejkratší možné době ve čtyřech zápasech proti pražskému sokovi Black Angels a Vítkovice vyhrály nad Chodovem 4:1 na zápasy.