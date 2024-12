Show pro prázdné tribuny, florbal ve své kolébce zatím vůbec netáhne

Sotva dvě stovky fandů oficiálně, reálně dost možná ještě o dost méně diváků sledovalo v úterý poslední zápas florbalistů Česka, kteří zakončili vůbec poprvé v historii národního týmu skupinu bez ztráty bodu. Němce deklasovali 9:0, přesto to byl po výhře hodně vlažný vánek ve zmrzlé hale.

„Je to škoda. Akce v Česku se dělají dobře a florbalová komunita to ví,“ přemítá kouč Čechů Jaroslav Berka, že ve středu Evropy by k takto mizerné obecenstvo nehrozilo. „Hráči by si jistě rádi zahráli před lepší kulisou, finálový víkend už snad bude o něčem jiném,“ věří.

Český florbalový národní tým na MS 2024 v Malmö slaví gól proti Německu.

Úterní odpoledne není pochopitelně nejatraktivnější čas na zápas, několik stovek diváků i třeba z řad žáků a studentů by neměl být v regionu s více než jeden a čtvrt milionem obyvatel problém. Jenže v Malmö je při utkáních potíž často i se stovkou jednou. Oficiální statistiky uvádí nižší stovky návštěvníků, v případě utkání s Německem 173, národní tým si v Baltiska Hallen proti Německu mohl připadat jako v kostele. Průměry zachraňují zápasy domácích Švédů, kteří oficiálně přilákali pět a šest tisíc diváků. Ani to však nestačí na obsazení alespoň poloviční kapacity Malmö Areny.

Povinné bourání berlínské zdi zvládli svěřenci kouče Jaroslava Berky už v první třetině, kterou zakončili se skóre 5:0. Pátá branka z hole Tomáše Hanáka byla už pětistým gólem Čechů na šampionátech, víc než třicet párů českých rukou ale roztleskat nemohl. Hanáka tak alespoň zahřál vstřelený hattrick, stejný kousek přidal ještě Josef Rýpar.

První nulu na šampionátech pak zapsal zkušený muž s maskou Lukáš Bauer, který dosud kryl záda Tomáši Jurcovi. „Těší to hodně, protože pro gólmana to není tak obvyklá věc, jako ve fotbale nebo i v hokeji. Tam jsou nuly častější,“ usmíval se brankář.

Bauer si musel nulu i zasloužit, v poslední minutě za ním cinkala tyčka, v první třetině však hasil dvě slibná samostatná zakončení soupeře, které si vždy pohlídal. „Na nulu jsem si vzpomněl tak deset minut před koncem, vybavilo se mi, jak jsem to měl před dvěma lety podobně a přišel jsem o čisté konto v závěru. Když mi tam pak minutu do sirény běhalo šest našich kluků po hřišti, radost jsem fakt neměl. Dobře to ale dopadlo,“ popsal závěrečné napětí brankář.

Chladná podle něj nebyla atmosféra jen fanouškovsky, ale i teplotou. „Člověku v průběhu takového zápasu na tu atmosféru myšlenkami přijde. My dáme gól a v hale se neděje vůbec nic. Ale to je obecný fenomén skupinových zápasů na šampionátech. Jsme z toho smutní, ale nic s tím dělat nemůžeme. Soustředíme se tedy na ty další zápasy a věříme, že si fanoušci cestu najdou,“ uzavřel 33letý brankář.

Česká reprezentace tak do puntíku splnila svůj plán pro první fázi turnaje a do play off vstoupí v roli vítěze skupiny A. Čtvrtfinálového soupeře jí určí osmifinálový duel Slovenska s Estonskem, který je na plánu ve středu. Pokud tento zápas Češi zvládnou, v semifinále by je nejspíše čekalo Finsko.