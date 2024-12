Jendrišákův portrét má viset v každé hale, říká Rýpar o končící legendě

Švédové si po sobotním triumfu vykračovali centrem do obchodu na nádraží, kde si kupovali oříšky v čokoládě. Zničení Češi se zavřeli na hotelu a povětšinou mlčky kousali zborcení dvouleté snahy. „Vidím to na nich i v klubu. My řešíme, jak vše převrátit do profesionality, oni jsou přírodňáci,“ přemítá Rýpar nad pojetím šampionátu.

V sobotu to byla se Švédskem studená sprcha a vypadli jste hodně dole. Povedlo se to bronzem alespoň trochu zalepit?

Bolelo to hrozně. Připravujete se na to dva roky a i když mi teď visí bronz na krku, tak v sobě pořád těžce vstřebávám to semifinále. Tři laciné chyby nás stály celou naši práci. Střetli jsme se zkrátka s realitou, jak vysoko je ta laťka, co chceme zdolat.

Zápas o bronz, hlavně tedy jeho start tomu odpovídal.

Nechtěli jsme Lotyšům dát prostor, ale ta náplast je pořád hořká.

Potřebovala si kabina něco říct?

Někdy není potřeba mnoha slov, aby to vyjádřilo pocity. Až s odstupem na hotelu jsme si to rozebrali, vyventilovali si to ven v našem uzavřeném kolečku. Padlo vše, co bylo potřeba vyslovit, nebyl čas nějak truchlit.

Dlouho vám ale houževnatí Lotyši zatápěli a vzdorovali. Zlomil to váš nájezd ve druhé třetině?

Mám pocit, že ten nájezd to zlomil. Moc si vážím, že jsem dostal od kouče důvěru. Poslední dva nájezdy ve Švédsku jsem nedal. Náš mistr trestných střílení Adam Zubek, který vyhrál naši tréninkovou soutěž, je zraněný… Důvěru jsem tedy dostal já a splatil jsem ji. Brankář namítal, že jsem se vrátil, ale sudí viděli, že to bylo v pořádku. Pak už jsme to konzistentním výkonem ovládli. Přesto ale dávám před Lotyši klobouk dolů, protože se tlačí do top čtyřky. Moc by jim pomohl ještě větší odliv do švédské SSL nebo i do Allsvenskan, tedy druhé nejvyšší místní ligy. Potenciál mají. To samé ale platí i pro nás. Abychom mohli porážet Švédy a Finy, musíme mít ještě více kluků na severu. Jinak to bude ta samá písnička.

Dva roky jste se soustředili na cestu ke zlatu. Často se zmiňoval dvouletý turnus, kdy se vše směřovalo k semifinále. Začal po tomto utkání další turnus, který odstartoval bronzovou medailí?

My ten krok udělali, protože to nebylo tak, že by nás Švédi přejeli. Výsledkově možná, ale herně jsme byli aktivní. Jen nám chyběl třeba první laciný gól, s Lotyšskem jsme to tam jen tak plácli na branku a po půl minutě vedli. Švédové byli pečlivější, neudělali chyby a my třikrát propadli. To rozhodlo a Švédové nám ukázali realitu a školu florbalu. Oni ale sami cítí, že jsme do nich zarytí a je jen otázkou času, kdy to ztratí.

Patříte k těm zkušenějším, Matěj Jendrišák je ale ještě z jiné věkové kategorie a teď po utkání řekl, že to byl dost možná jeho poslední zápas v reprezentaci. Pokud tomu tak bude, koho český florbal ztrácí?

Udělal pro český florbal strašně moc. V posledních letech se řešily konflikty s bývalým trenérem Petrim Kettunenem, ale tohle není nic, co by po něm mělo zůstat. Pokud končí, tak jeho odkazem je vyšlapaná cestička do Švédska. Ukázal, že Češi jsou poctiví, že se na ně tým může spolehnout. Dnes je Matěj Pološvéd, má tu úžasné jméno. Vede finanční stránku celého klubu v Linköpingu, dlouho už je kapitánem a platí za personu celé SSL. Jsem moc rád, že jsem mohl stát po jeho boku, a v každém rozhovoru mu musím poděkovat, protože jsem se od něj naučil opravdu moc. Snad si spolu ještě dlouho ťukneme v Linköpingu. No a po konci reprezentační kariéry by měl viset jeho portrét v každé florbalové hale v Česku.

Kde a jak vysoko bude viset takhle medaile, které si podle mého pocitu tým v tento moment ne tak docela váží?

Asi to bylo vidět i z našich oslav. Vyhráli jsme, ale nejsou tam ty emoce. Vrchol emocí měl být dřív a my měli teď ne stát před mikrofony, ale rozcvičovat se před finále. No a kde bude viset? Ona je dost zářivá, taková zlatobronzová, tak ji pověsím vedle ostatních mých medailí doma u citronovníku. Budu se na ni dívat a vzpomínat na celou tuhle cestu.

Právě celá cesta je zajímavým tématem. Tým byl navenek sice aktivní v prezentaci, ale také dosti uzavřený. Bydlel mimo dějiště, někdy si kladl přísné podmínky. Nepřeprofesionalizovala se celá příprava na úkor spontánní radosti? Švédové si chodili po Malmö ještě v devět večer…

Zajímavá filozofická debata. Já to vidím, jak švédští kluci fungují v klubu. My řešíme profesionalitu, každý detail chceme přetavit do větší připravenosti. A oni jsou naopak takoví přírodňáci. Vyrostou v syrovosti, liga je pak strhne do nejlepšího světového florbalu a oni se na to pohdlně adaptují. Někdy to může od nás pak být taková křeč. Ale ono to jen nebylo vidět. My si taky skočili do obchodu, koupit si nějaké dobrůtky. Ve Švédsku je to taková národní neřest, tyhle „goodies“, ty obchůdky s gumídky a oříšky. Já to úplně nesnáším! Ale vidím to na těch klucích.

Vysněný cíl se rozplynul před vrcholem. Co si teď vytyčíte jako novou výzvu?

Teď přijde taková týdenní sociální deka. Tři týdny jste v komfortu profesionálního prostředí a zvyknete si. Ale na druhou stranu se obrovsky těším na rodinu. Moc děkuji své přítelkyni Gabče, že to beze mě s dětmi zvládla, děkuji tchyní Magdě z Dolní Bečvy. Není to jednoduché, když jim na takto dlouho zmizím. Ale ve středu vybíhám na trénink a v sobotu mě čeká Warberg. Kolotoč pojede dál a zastaví se doufám ve švédském superfinále.

Český florbalový národní tým slaví vítězství v zápase proti Německu na MS 2024 v Malmö.

Národní tým si teď bude chvíli lízat rány, ale jádro mužstva by mělo mít věk, sílu i potenciál znovu postavit to, co Švédové možná trochu rozbourali?

Základy stojí a i když ta prohra bolí, zase se z ní poučíme. Jsme hladoví, máme velkou sílu v projektu reprezentace do 23 let, hodně mladých teď přišlo do Švédska. Ale nastavené je vše dobře a potenciál máme. Potřebujeme ale zbudovat ještě tu druhou lajnu.

Té jste byl nyní součástí. Je potřeba ji změnit?

Dlouhodobě nám právě druhá řada chybí. My fungovali do semifinále, kdy jsme pak dostali hned ten první gól, srazilo nás to.