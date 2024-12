Hořkosladký bronz z Malmö. Florbalisté odjíždějí s cenou útěchy

Českou letargii, kterou Lotyši prohlubovali poctivou obranou a nebezpečnými výpady i přesilovkami, mohl utnout třetí gól kapitána Ondřeje Němečka. Lotyši ale okamžitě dokázali kontrovat.

I když Švédové národnímu týmu po utkání sdělili, že jejich záměr a zvyk chodit do útoku ve čtyřech už florbalový svět zná, tým Jaroslava Berky pokračoval ve svém zaběhlém pořádku. Až branka Marka Beneše tři minuty před koncem druhé třetiny definitivně zlomila zápas do klidnějšího režimu pro české favority. Proměněný nájezd nečekaného exekutora Josefa Rýpara už pak dolomil naprasklý odpor pobaltské země.

„Zápas jsme zvládli. Lotyši hráli dobře, museli jsme na ten klíčový moment počkat. Oni tady na turnaji chytili slinu, trápili všechny týmy. Věděli jsme, že to bude o nás. Museli jsme se vyrovnat s frustrací. Což tým zvládl perfektně. Drželi jsme se toho, co jsme měli hrát. A v momentě, kdy se naskytly šance, jsme zápas jednoznačně zlomili a bylo hotovo,“ potěšilo trenéra Jaroslava Berku.

Ten měl podpis i pod klíčovým výběrem exekutora zlomového nájezdu. „Moc si vážím, že jsem dostal od kouče důvěru. Poslední dva nájezdy ve Švédsku jsem nedal. Náš mistr trestných střílení Adam Zubek, který vyhrál naši tréninkovou soutěž, je zraněný… Důvěru jsem tedy dostal já a splatil jsem ji. Brankář namítal, že jsem se vrátil, ale sudí viděli, že to bylo v pořádku. Pak už jsme to konzistentním výkonem ovládli. Přesto ale dávám před Lotyši klobouk dolů, protože se tlačí do top čtyřky. Moc by jim pomohl ještě větší odliv do švédské SSL nebo i do Allsvenskan, tedy druhé nejvyšší místní ligy. Potenciál mají. To samé ale platí i pro nás. Abychom mohli porážet Švédy a Finy, musíme mít ještě více kluků na severu. Jinak to bude ta samá písnička,“ poznamenal stále zklamaný český univerzál Josef Rýpar.

Čeští florbalisté se radují z bronzové medaile na mistroství světa.

Zklamání bylo cítit i z trenéra. „Kdo míří vysoko, tak když se to nepovede, pády bývají trošku tvrdší. My jsme se za nic neschovávali. Od té doby, co jsme k reprezentaci přišli. Pojmenovali jsme to jasně. Dostali jsme včera direkt, takže to možná bolelo o něco víc. Před třemi lety měl bronz příchuť zlata. Teď je to hořkosladké,“ shrnul trenér zisk čtvrtého bronzu a celkově šesté medaile českého florbalu.

Utkání proti Lotyšům bude zřejmě poslední reprezentační zápis pro 35letého Matěje Jendrišáka. „Nevím, jestli je končí, explicitně nám to neřekl. Je to ale možné… Věk člověk nezastaví. Já jsem to od něj ještě neslyšel, nicméně je za ním fantastická reprezentační kariéra,“ vysekl veteránovi poklonu Berka. „On je florbalová legenda, prostě král. Za mě je neskutečné, jak se dokázal vrátit. Měl tady už trošku jinou roli, ale dneska nám hodně pomohl. Nálada nebyla dobrá, ale on to hnal hodně dopředu. Za to mu patří velký dík,“ sklonil se také Marek Beneš.

Národní tým si tedy na další boj o zlato musí dva roky počkat. Jádro týmu by však mělo zůstat nezměněné. „Je pořád hodně mladé, kluci mají 22, 24 až 26 let, za dva roky budou mít maximálně 28. To znamená, že bude důležité, aby zůstala motivace a zdraví,“ stáčí pozornost na šampionát ve finském Tampere Berka.