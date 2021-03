Florbalové mistrovství světa juniorů v Brně se bude hrát až v srpnu

„Při hledání nového termínu jsme brali ohled na to, aby co možná nejméně zasáhl do nové sezony a také aby respektoval sportovní hledisko hráčů a přípravy. Aktuální sezona má vrcholit v červnu, hráči si tak budou moci odpočinout a začít přípravu, kterou by stejně absolvovali s ohledem na začátek sezony nové,“ řekl generální sekretář Českého florbalu Tomáš Frank.

Turnaj se měl hrát původně od 28. dubna do 2. května, ale protiepidemická opatření by mohla zkomplikovat cestu jednotlivých národních týmů do České republiky i jejich návrat. Mezinárodní florbalová federace (IFF) i vedení České florbalu počítají podle tiskové zprávy v letních měsících s příznivější situací než na jaře či na podzim i vyšší proočkovaností obyvatelstva.

Nový termín se hledal i podle dostupnosti brněnské haly Vodova a dostatečně velké ubytovací kapacity, která by vytvořila prostor i pro možnosti pořádání turnajové „bubliny“.

„Mistrovství světa juniorů je vrcholem mládežnické kategorie a my chceme co nejvíce sportovcům umožnit se šampionátu zúčastnit. Samozřejmě nás mrzí, že aktuální situace nedovoluje uspořádání turnaje v původním termínu, všichni ale budeme pracovat na tom, aby šampionát v srpnu mohl proběhnout, a to v co nejvyšším standardu,“ dodal Frank.

Češi budou hrát v základní skupině A s Finskem, Slovenskem a Lotyšskem. Skupinu B tvoří Švédsko, Švýcarsko, Dánsko a Německo. V „céčku“ se představí Nový Zéland, Kanada, Rusko a Slovinsko, v „déčku“ Norsko, Japonsko, Austrálie a Polsko.