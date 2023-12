Jsme natěšené, ale i připravené, vyhlíží boje v play off na MS florbalistka Chudá

„Jsme hodně natěšené a bude důležité, abychom nebyly jen natěšené, ale i připravené,“ řekla novinářům Chudá. Užívá si skutečnost, že turnaj se hraje mimo Evropu. „Je to velká změna proti tomu, když jezdíme na EFT (Euro Floorball Tour) po Evropě. Užíváme si to hodně. Zatím na turnaji můžeme být se dvěma zápasy spokojené, jeden nedopadl podle našich představ, ale věřím, že ještě budeme mít šanci to napravit.“

Na MS debutovala před dvěma roky v Uppsale, kam se vydala jen krátce po zisku bronzu na světovém šampionátu juniorek na stejném místě. Teď už má v polovině turnaje v Singapuru po třech zápasech na kontě stejnou bilanci dvou branek a jedné asistenci jako na tom premiérovém.

„Mohlo by se dařit i víc, ale jsem ráda za každý gól, co pomůže týmu na nejdůležitější akci. Je pro mě strašně cenný a věřím, že můžu týmu pomoct. Jsem ráda, že se daří i naší lajně,“ pochvalovala si spolupráci s Eliškou Trojánkovou a Michaelou Kubečkovou.

Po jedné sezoně ve švédském Täby se v létě vrátila do Chodova. „Mě to tam strašně bavilo. Měla jsem malé zranění, pak jsem mohla naskočit zpět, měla jsem krátkou pauzu, ale strašně jsme si to užila. Bylo to něco úplně jiného životně i florbalově, i když jsem věděla, že se budu muset vrátit i kvůli svému studiu, tak jsem za ten rok neskutečně ráda,“ prohlásila Chudá.

V budoucnu chce působit v zahraničí. „Ale ještě to neřeším. Všechny týmy vědí, že je mistrovství, a soustředíme se na to, a jestli se něco bude řešit, tak až v druhé půlce sezony,“ doplnila studentka sportovního managementu na Fakultě tělesné výchovy a sportu.

„Jsem ve 4. ročníku bakaláře, kvůli působení ve Švédsku se to prodlužuje. Ani nevím, jestli bych chtěla v budoucnu zůstat v tomhle oboru, přijde mi to poměrně obecný obor. Je tam přehled z ekonomie i sportovní, což mi přijde super, že se to dá využít v mnoha směrech, ale jak to nakonec dopadne, se uvidí.“

Úplně nejraději by se chtěla věnovat psům, i když je to spíše sen. „V nejbližší době to v plánu není, jestli vůbec, tak někdy později. Mám psy hrozně ráda. Odmalička byl můj sen mít aspoň dva psy, bydlet v baráčku s velkou zahradou a mít štěňata. Nevím, jestli by to byla úplně chovatelská stanice, ale je mi to nejbližší,“ řekla s úsměvem.

Jako talisman nosí formičku na cukroví. „Mám dvě. Jednu jsme dostaly na juniorském mistrovství, kde jsem měla lajnu s Eli Trojánkovou, s níž hraju i tady, a Kačkou Kovaříkovou. Od mamky Kačky jsme dostaly formičku na muffinek, ať máme formu s sebou,“ vyprávěla Chudá.

Do Singapuru ji rodina podporuje na dálku z domova. „Nepřijedou. Mamka chtěla, ale nevyšlo jí to pracovně. Ale podporu od nich mám, koukají a píšou, jsme v kontaktu před zápasy i po nich,“ podotkla Chudá a doufá, že jim převeze medaili.

„Ta touha je strašně velká. Tým je nakombinovaný, že některé holky mají v hlavě, že se hrozně dlouho nevyhrála medaile. Ale víc než půlka týmu je složená z lidí, co to v hlavě nemají a na svém posledním šampionátu juniorek se dostaly až do finále, takže vědí, že to možné je. Uvědomují si, že to je seniorská kategorie, ale vůbec nemyslí na to, že se dlouho nevyhrála medaile,“ dodala Chudá.