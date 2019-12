Elitní obránce Tichý odchází z České Lípy k lídrovi do Boleslavi

„Respektujeme, že Milan má vysoké ambice, je v ideálním sportovním věku, bojuje o místo v národním týmu a nechceme mu bránit v jeho cestě. Mladá Boleslav je pro něj ideálním místem, kde si může plnit svoje sny - bude mít šanci zahrát si Superfinále, výhledově třeba i Pohár mistrů,“ uvedl hrající manažer Štěpán Slaný pro klubový web.

Milan Tichý se v českolipském dresu poprvé objevil v roce 2008. V klubu asistoval u postupu do první ligy a také u historické účasti juniorů v nejvyšší soutěži. V roce 2016 se ze studijních důvodů přesunul do Brna, kde v týmu Bulldogs strávil dvě sezony. V roce 2017 v závěru výrazně přispěl k postupu České Lípy do nejvyšší soutěže a na další sezonu se vrátil opět na sever Čech.

„Po návratu z Brna jsem se celý minulý rok víceméně rozehrával po komplikovaném zranění. Po dobré přípravě jsem cítil, že bych se rád ještě ve florbale dále posunul a naplnil své možnosti. S přítelkyní v současné době řešíme i naši budoucnost, přestup do Mladé Boleslavi vnímám jako možnost dalšího posunu nejen v mé florbalové kariéře,“ vysvětlil Milan Tichý.

Přicházející Tomáš Novák, který v České Lípě bude od nového roku nastupovat s číslem 7, na podzim ztratil v Boleslavi motivaci a hledal změnu. „Protože jsem se v týmu necítil dobře, na konci října jsem se rozhodl, že tu přeruším své hráčské působení. Během druhé poloviny listopadu jsme s manažerem Tomášem Pacákem řešili, jak to bude dál a nakonec jsme se dohodli na přestupu do České Lípy. Těším se na novou výzvu a věřím, že pomůžu svému novému klubu v honbě za play off,“ uvedl Novák.

Zpráva o jeho odchodu zapůsobila v Boleslavi jako šok. „Ocitli jsme se v situaci, kterou je velmi těžké řešit v průběhu sezony, Tomáš je špičkový obránce a reprezentant. Navíc jsme šli do sezony s úzkým kádrem a o to větší problém to byl,“ řekl generální manažer Technology Florbal Mladá Boleslav Tomáš Pacák. „Tomášův odchod a především jeho načasování mě mrzí, ale na druhou stranu jsem rád, že jsme se Štěpánem Slaným, který řídí spřátelený klub v České Lípě, a oběma hráči došli k dohodě na výměně, což považuji za nejlepší možné řešení pro všechny strany.“

České Lípě se poslední zápasy příliš nevydařily a v tabulce jí patří devátá příčka. Do konce roku ji čekají ještě tři utkání na hřištích soupeřů. Už dnes se představí ve Vítkovicích.