Stala se florbalovou rekordmankou. Doma je Mlejnková manažerkou bazénu

Na přísnou šéfku 24letá florbalová reprezentantka nevypadá, široký úsměv značí spíš milou povahu neuvyklou rozkazovat.

„Taky to pro mě bylo nejdřív těžký, nejsem typ na vedení lidí, ale rozkaz už umím dát,“ poví vesele. Pod sebou má několik instruktorů a recepčních, sama plavání vyučuje.

ONLINE: Česko - Polsko Čtvrtfinále v pátek od 16 hodin

„Proto chodím do bazénu na sedmou ráno, v jedenáct už mívám odplaváno. Pak řeším samé telefonáty a e-maily,“ popisuje Mlejnková. „Okolo třetí domů, odpočinout si a večer na trénink, odreagovat se.“



Odpočinek po práci dělá výtečně, na klubové úrovní válí za Ostravu. A v úterý zvládla výkon, jaký se ještě žádné jiné ženě v reprezentaci nepodařil. Slovensku nastřílela při výhře 19:3 pět gólů!

„Tolik zpráv jsem snad v životě nedostala, příjemný pocit. V takovém zápase je náročné udržet hlavu, nám se to podařilo,“ těší Mlejnkovou. Díky výjimečnému výkonu může čekat ještě více pozdravů dětí, které ji už teď nadšeně potkávají na chodbách bazénu.

„Taky jednou přišla školní třída, že mě viděla v televizi dát rozhodující gól. A ptala se, jestli jedu na mistrovství, že se budou dívat. Jsem zvědavá, co přijde, až se vrátím,“ očekává natěšená Mlejnková.

V pátek čeká českou reprezentaci od 16 hodin čtvrtfinále s Polkami. Pokud nepřijde krach, sobota nabídne semifinálový souboj - ovšem výjimečně se Švýcarkami, což znamená, že ze dvanácti šampionátů nebude teprve počtvrté finále mezi Finkami a Švédkami.



Je to pro Češky schůdná cesta? Možná i zrádná, neboť Švýcarky požene domácí publikum. A v neděli české reprezentantky čeká buď silné Švédsko, nebo Finsko (pokud podle předpokladů přejdou přes čtvrtfinále).

„Velká změna, o to zajímavější ale bude finálový den. Jen nechci předbíhat,“ tiší Mlejnková emoce.

Sama ve Švýcarsku odehrála dvě sezony za Rychenberg Winterthur, kam odešla v roce 2015 hned po maturitě. „Naučila jsem se německy, pracovala jako au pair, to jsem měla na starosti dvě malé děti a jednoho školáka. Další rok jsem už žila sama,“ vzpomíná.

Do Česka se vrátila kvůli vysoké škole, ale studium ekonomie a managementu v Liberci nevyšlo, tak přišel úspěšný přestup do Ostravy. Ten by před dalším případným zahraničním angažmá mohla oslavit medailí na mistrovství světa v Neuchatelu. Cesta je teď otevřená víc než kdy dřív.