Švédové nepřiznají, že se bojí. Respekt z nás ale jistě mají, míní Jendrišák

Po minutě zněl Vysoký jalovec v Malmö Areně ve čtvrtek večer poprvé, a pak ještě sedmkrát. Při osmé trefě už se totiž zřejmě i DJovi ohrála, když jalovec vystřídalo zblázněné páže.

I když se odpoledne Švédové vytrápili na Německu, šampionát potvrzuje stále platící dvojí rychlost elitní čtyřky a zbytku světa.

„Florbal je pořád o čtyřech zemích, což je trochu škoda. I proto není na olympiádě, je to pořád malá konkurence. Zadupali jsme je ze začátku, utli jsme je rychle a pak už jen dohrávali. Pro nás by bylo lepší, kdyby se na nás tlačily týmy zespodu. Německo, Slovensko, Lotyšsko a Norsko, které sice uhrálo dobrý výsledek se Švýcary, remizovali s nimi 4:4. Ale to je výjimečné, rozdíl je tam stále zkrátka markantní. Bylo by to ale dobré pro sponzory, pro fanoušky i pro nás, aby se to vyrovnávalo. Je to ale pořád cesta na dlouhou trať,“ uzavřel hodnocení Hemerka.

Čeští florbalisté se radují z trefy proti Slovensku ve čtvrtfinále MS.

Ostatně že je pro Slovensko zatím ohrožení velké čtyřky science fiction, přiznává samo. „Z mého pohledu my Slováci, kteří hrajeme v zahraničních ligách, se na to tempo nejlepších dotahujeme. Fyzicky jsme dobře připravení, to jsme ukázali i proti Finům a Švédům ve skupině, akorát je pro nás těžké zvládnout i tu poslední třetinu. Kdo nehraje v zahraničí, nemá tak dobrou kondiční přípravu, pak vynechá nějaký souboj a my dostaneme gól. To je potom hrozně moc znát,“ hledal největší rozdíl univerzál Kristián Kozák.

Češi se nyní připravují na zápas proti velikánovi, který je však v nejhorší výchozí pozici v historii. Na posledním mistrovství Švédi Čechům nechali bod za remízu, nyní budou jen slabým favoritem.

„Oni ten respekt k dalším týmům už mají. I předchozí výsledky ukazují, že nejlepší čtyřka je vyrovnanější, a i historicky už znají těžké zápasy v semifinále. Bát se není v jejich povaze, ale připraví se maximálně. Pro ně je to normální, být neustále pod tlakem, že musí vyhrát. Domácí atmosféra ale doléhá i na ně a není to jednoduché se s tím srovnat. Výsledkově se jim to zatím na šampionátu nepovedlo, ale ono to nebude hrát roli. Semifinále bude pro oba týmy novou startovní čarou a zápasem, který rozhodne o úspěchu a neúspěchu,“ uvažoval o dalším soupeři ten nejzkušenější – Matěj Jendrišák.

Čeští florbalisté Matěj Jendrišák (vlevo) a Filip Langer před zápasem

Právě pro něj bude zápas ještě speciálnější. V 35 letech má dost možná poslední šanci na zlato. „Beru to tak, že v mých letech a s mojí situací to musím zkusit. Na druhou stranu pro nás to není jen o konečném výsledku, ale jak fungujeme, pracujeme a jak jsou tomu nejen hráči, ale i všichni okolo oddaní. A doufáme, že letos přijde ta odměna, že to konečně vyjde,“ hlásí veterán. Zápas pravdy je čeká v sobotu od 16 hodin.