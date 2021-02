Pardubický florbalista Haleš: Stále nemám čich, ale jinak mě nic neomezuje

Na začátku letošní sezony, kdy byla kvůli koronaviru zastavena nejvyšší Livesport superliga, se vydal do týmu Vipers Växjo, hrajícího nejvyšší švédskou soutěž. Ve středu však dostal opět šanci jako jednička v pardubické brance v domácím zápase proti Liberci. Tomu Sokoli podlehli velmi těsně 3:4.



„Prohráli jsme kvůli přesilovkám. Liberec proměnil dvě, zatímco my bohužel ani jednu,“ říká Haleš.

Jak byste z pozice brankáře tento zápas zhodnotil celkově?

Z mého pohledu to byl určitě těžký zápas, protože na mě nešlo moc střel. Nechci říct, že to bylo bez tempa, ale pro gólmana nešlo o úplně příjemný zápas.

Máte neskutečně náročný program, 13 duelů ve 37 dnech. Jak to zvládáte? Máte tréninky, nebo kvůli regeneraci hrajete jen zápasy?

Není to tak, že hrajeme jen zápasy, ale tréninků máme minimálně, hlavně odpočíváme. Ať už v rámci regeneračních tréninků nebo v sauně a vířivce, kterou máme na Sokole k dispozici. Kondiční tréninky nemáme žádné. Máme jen lehké tréninky, kde probíráme oslabení, přesilovky a obecně taktiku.

Většina vašeho týmu včetně vás se nakazila koronavirem. Máte vy osobně nějaké následky, jako je například větší únava?

Občas si ještě odkašlu a stále nemám čich, ale není to nic, co by mě eliminovalo v mém výkonu.

O víkendu jste se zúčastnil reprezentačního srazu v Kladně. Co pro vás znamená dostat pozvánku do reprezentace?

Je to vždy obrovská pocta a velká zkušenost. Hodně jsem si to užil a jsem rád, že jsem se toho mohl zúčastnit.

Haly jsou kvůli nařízením bez diváků. Chybí vám ta atmosféra, nebo vám jako gólmanovi vyhovuje víc, že jsou haly prázdné?

Určitě mi to chybí. Já mám rád, když je v hale hluk, takže osobně mi to hodně chybí.

Příští zápas odehrajete už v sobotu proti Vítkovicím. Co od utkání proti jednomu z lídrů soutěže čekáte?

Vítkovice jsou druhé v tabulce, takže na jejich straně bude velká kvalita. Pokud chceme získat nějaké body, tak musíme podat stoprocentní výkon do obrany a překvapit nějakými rychlými brejky.