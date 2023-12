Bylo to především o týmovosti a nasazení, řekl kouč o vítězném boji o bronz

„Je to obrovská úleva. Především za holky. Vidět konečně Elišku Krupnovou, Denisu Ratajovou, Nelu Jirákovou či Janu Christianovou šťastné, že to konečně dotáhly do vítězného konce, je to, proč jsme do tohoto projektu šli,“ řekl novinářům Procházka.

„Potřebovali jsme z holek svalit tíhu těch předchozích mistrovství. Byl to strašně těžký úkol, o to horší po semifinále, které se nám vůbec nepovedlo. Z velké části je to úleva, protože tento balvan jsme potřebovali odvalit,“ dodal.

Po prohraném semifinále pozměnil sestavu. V první formaci se do útoku vedle Krupnové a Martiny Řepkové zařadila Karolína Suchá a v obraně vedle Venduly Beránkové zkušená Ivana Šupáková, která na šampionátu oslavila 30. narozeniny. Vanessa Rebecca Keprtová se přesunula z obrany do středu druhého útoku a dvěma góly duel o bronz rozhodla.

České florbalistky slaví zisk bronzových medailí na mistrovství světa v Singapuru.

„Změny vyšly, o čemž svědčí to, že máme medaili. Bylo to především o týmovosti a nasazení. Všechny holky, které s námi jely, měly svou roli v týmu a věděli jsme, že v takovýchto momentech nám může Šupa pomoci, a potvrdila to. Její zkušenosti a vliv na tým jsou velmi pozitivní a dneska výsledku hodně pomohla. Byl to ale prostě především týmový výkon. Je to o to cennější, že jsme museli otáčet nepříznivý vývoj, což po včerejšku nebylo vůbec snadné,“ prohlásil Procházka.

V roce 2019 české florbalistky v Neuchatelu sahaly se Švýcarskem po postupu do finále, ale v závěru přišly o pětibrankový náskok. Tentokrát Švýcarky v power play pouze snížily z 3:5 na 4:5. „Bylo to strašně těžké, protože některým holkám se v tu chvíli vrací nějaké vzpomínky a vy víte, že to musíte urvat za každou cenu. Chtěli jsme být první nahoře a v tu chvíli se otevřou nějaké skulinky. Švýcarky navíc hrají velmi dobře v šesti, což ukázaly třeba proti Finkám. Takže to byly hodně velké nervy,“ podotkl.

Procházka po minulém šampionátu v roce 2021 nahradil Švýcara Saschu Rhynera. „Cítím, že na kompletní hodnocení je brzy, protože je to ještě velmi čerstvé. V průběhu cyklu se ukázaly hodně pozitivní věci, ale zas na druhou stranu musíme si přiznat, že na mistrovství světa jsme v některých aspektech mohli být více připravení, ale díky tomu máme nové zkušenosti,“ dodal Procházka.