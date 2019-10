Pešatův život se točí kolem florbalu. Boduje a táhne Otrokovice

„Podstatné jsou týmové výkony. Pokud budu mít nula bodů a vyhrajeme 10:8, budu spokojený,“ říká Pešat, jenž už třetím rokem vévodí týmové produktivitě Panterů.

Zatímco v předchozích dvou sezonách měl podstatně více asistencí (58) než branek (31), letos je to naopak (7+5). Čtyřmi góly na Bohemians navíc vylepšil svůj střelecký rekord v superlize.

„Bez týmových bodů to ale bylo na nic,“ připomíná Pešat, že Otrokovice s klokany prohráli jeden ze dvou duelů letošní sezony.

Zatím převládá opatrná spokojenost. Čtyři vítězství jsou pro Pantery nadějným odrazovým můstkem. Přidat další můžou v neděli, kdy v 18 hodin přivítají Liberec. O týden později hostí mistrovské Vítkovice.

„Začátek je dobrý, ale utkali jsme se jenom s jedním soupeřem z první čtyřky,“ nepřeceňuje Pešat výsledky a spíše hledá rezervy ve výkonech. „Je to pořád stejné - návrat do obrany a střílení branek. To nás stojí více bodů.“

Otrokovice mění za pochodu herní styl, kvůli němuž razantně omladili mužstvo. Místo vyčkávací taktiky sází na celoplošnou aktivitu.

„Konečně na to máme mladé a rychlé hráče. Je to změna k lepšímu. Nemám rád stání a čekání, jestli vyjde brejk,“ podotýká Pešat, jenž si pochvaluje šíři a kvalitu kádru.

Hattrick už stihli kromě něho Gál s Hrabalem, kterého přivábil v létě do Otrokovic právě Pešat. „Dříve to stálo hodně na jedné řadě, teď se to rozložilo na více lidí. Všechny tři lajny jsou nebezpečné a to je naše síla do budoucnosti.“

Pešat ji spojil s Otrokovicemi, kde načal třetí sezonu od svého příchodu z Vítkovic.

„Zvykl jsem si tady, líbí se mi tady. Hlavně mě tady drží parta. Mám podporu od trenéra, spoluhráčů, lidí okolo, kteří dokážou vytvořit podmínky pro superligu,“ chválí Pešat, jenž přestal dojíždět a v Otrokovicích si našel s pomocí klubu bydlení a nedaleko i práci. Ve firmě eFlorbal přitom spolupracuje na vývoji nové hole.

„Všechno se točí kolem florbalu,“ směje se Pešat, který se v klubu také podílí na trénování svých nástupců u kategorie elévů. A podle jejich ohlasů vědí, kdo jim pomáhá v růstu.