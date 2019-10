Repríza superfinále: Zastaví brankář Bauer vítkovické střelce?

„Je to rarita. Nikdy jsem taková čísla neměl,“ říká Bauer před pondělním duelem posledních dvou florbalových mistrů. Vítkovice nastoupí v boleslavské hale od 17 hodin.

Řekněte, jak Boleslav vystavěla svou obrannou zeď?

Hrajeme dobře dozadu, většinou na mě zbývají jednodušší zákroky. Těch těžkých bylo víc až posledně v Liberci. Podstatně jsme se zlepšili v blokování střel, taky jsme poctivější v návratu do obrany při brejcích soupeře. A v létě přišel Patrik Suchánek ze švédské ligy. Hodně toho odbrání, ví, kam si stoupnout, je to moc šikovný hráč.

A vy? Dokážete takovou formu udržet?

Návod na to nemám. Třeba minulá sezona byla z mé strany nahoru dolů. Některá období byla dobrá, některá vyloženě příšerná.

Florbalový hit: souboj superfinalistů Lepší zápas momentálně česká liga naservírovat nemůže. Mladá Boleslav a Vítkovice jsou poslední dva mistři. Proti svému mateřskému klubu poprvé nastoupí Patrik Suchánek. Šest sezon hrál ve Švédsku a při letním návratu domů si vybral Boleslav. Domácí v úvodu uctí památku Petra Grünfelda, majitele společnosti Technology, generálního partnera klubu, který náhle zemřel. Zápas začíná v boleslavské sportovní hale v 17 hodin. Přímý přenos vysílá ČT sport.

Od jarního play off jste výborný. Navzdory letní pauze. Máte na to odezvu z národního týmu?

Od poslední akce jsem se zatím s trenéry nebavil. Věřím, že odezva přijde před dalším turnajem. Teď se soustředím na klub, a když potom nominace dorazí, samozřejmě budu rád.

Ve třetích třetinách drtíte soupeře, máte v nich skóre 21:2. Vnímáte to z brány?

Pozoruju to, na hřišti je to strašně znát. Kolikrát byly první dvě třetiny celkem vyrovnané, a pak jsme v té třetí soupeře zadupali fyzickou převahou. Ukazuje se naše práce s kondičním trenérem Radkem Gwuźdźem. V zápasech klademe důraz na to, abychom hráli celých 60 minut, využili každé střídání nadoraz a nic nevypustili.

Zatím to vychází, neztratili jste ani bod. Vítkovice budou těžší kalibr.

Bude to zase obrovský boj, asi i trochu takticky svázaný. Je to pro nás zakončení rozjezdu ligy a moc důležitý zápas, který chceme vyhrát.

Na druhé straně nejspíš bude Lukáš Souček, váš brankářský parťák z reprezentace.

Jsme spolu v kontaktu. Trápilo ho zranění, ale od začátku září prakticky naplno trénuje a v posledním kole už chytal proti Chodovu. Určitě bude připravený.